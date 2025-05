Sinner atropela e conquista a 71ª vitória em Grand Slams

Semifinalista em 2024, quando perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz, Jannik Sinner está de volta às oitavas de final de Roland Garros. Neste sábado (31), o líder do ranking não tomou conhecimento do tcheco Jiri Lehecka (34º), por 6/0, 6/1, e 6/2, em apenas 1h34m, pela terceira rodada.



Foi o 71º triunfo do italiano em Grand Slams na carreira, o que o torna o recordista, nesse quesito, em tenistas de seu país.



Nas oitavas de final, na segunda-feira, o número 1 do mundo terá pela frente o russo Andrey Rublev (15º), que nem precisou entrar em quadra pela terceira rodada. Isso porque o francês Arthur Fils (14º), lesionado, desistiu do torneio.



Sinner leva vantagem no confronto direto



A vantagem, no confronto direto, é do italiano, que derrotou o russo em seis das nove partidas anteriores. A mais recente foi na quadra rápida do Masters 1000 de Cincinnati, ano passado



Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o tcheco Jiri Lehecka em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)