Estão definidos os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025. Com o encerramento das fases de grupos da competição e da Libertadores nesta quinta-feira (29), foram conhecidos os duelos da fase prévia às oitavas de final, que coloca frente a frente os segundos colocados da Sula com os terceiros da Liberta.

continua após a publicidade

➡️ Róger Guedes revela prioridade em possível volta ao Brasil

Os enfrentamentos foram definidos conforme as campanhas nos grupos, com os melhores enfrentando os piores, e as equipes que permanecem na Sul-Americana mandam os jogos de volta em casa.

Os vice-líderes de cada chave da Sula, da melhor para a pior campanha, são: Grêmio, Once Caldas, Atlético-MG, Palestino, América de Cali, Vasco, Guaraní e Cerro Largo.

continua após a publicidade

Por sua vez, as equipes que vêm da Libertadores, de melhor para pior, são: Central Córdoba, Universidad de Chile, Independiente del Valle, Bahia, Bolívar, Atlético Bucaramanga, San Antonio Bulo Bulo e Alianza Lima.

Confira os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Grêmio x Alianza Lima Once Caldas x San Antonio Bulo Bulo Atlético-MG x Atlético Bucaramanga Palestino x Bolívar América de Cali x Bahia Vasco x Independiente del Valle Guaraní x Universidad de Chile Cerro Largo x Central Córdoba

Os times da esquerda, que avançam da fase de grupos da Sul-Americana, fazem o jogo de volta em casa. Os duelos acontecem entre 16 e 23 de julho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte