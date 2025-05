Alison dos Santos, o ‘Piu’, vence 400m com barreiras no Grand Slam Track

Alison dos Santos, o 'Piu', conquistou mais uma vitória no Grand Slam Track. Neste sábado (31), ele venceu a prova dos 400m com barreiras na etapa da Filadélfia, com marca de 48s11. Com o resultado, ele mantém a invencibilidade na temporada, vencendo as cinco provas que disputou até o momento. Os americanos Trevor Bassitt e Chris Robinson completaram o pódio.

- A ideia hoje era sair na frente, a pista era um pouco diferente, enfrentei algumas dificuldades no início da corrida, mas consegui os 12 pontos. Poderia ter sido mais rápido, mas tive alguns problemas com as barreiras, senti a aproximação do Trevor Bassitt (segundo colocado) nos últimos metros, mas a prova foi minha - declarou Alison, após a prova.

No domingo (1), Piu volta à pista para a prova dos 400m rasos, a partir das 16h40 (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV. Alison busca o título da etapa da Filadélfia, a terceira da temporada, depois de ser campeão na Jamaica, em abril, e Miami, no início deste mês.

Alison dos Santos manteve invencibilidade no Grand Slam Track (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Etapas da temporada de 2025

Data Etapa Local 4 a 6 de abril Kingston National Stadium, na Jamaica 2 a 4 de maio Miami Ansin Sports Complex, nos Estados Unidos 30 de maio a 1 de junho Filadélfia Franklin Field, nos Estados Unidos 27 a 29 de junho Los Angeles Drake Stadium, nos Estados Unidos

Como funciona o Grand Slam Track?

O Grand Slam Track, idealizado pelo ex-velocista Michael Johnson, é uma liga profissional de atletismo que busca revolucionar o esporte ao oferecer uma estrutura semelhante aos torneios de tênis, com quatro eventos anuais e premiações recordes. A temporada de 2025 conta com a participação de 96 atletas, distribuídos em 12 distâncias, e está programada para ocorrer entre abril e junho, com etapas em Kingston, Miami, Filadélfia e Los Angeles.