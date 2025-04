Nem parecia que João Fonseca não disputava uma partida no saibro desde a estreia no Rio Open, no dia 18 de fevereiro. Nesta quinta-feira (24), o número 1 do Brasil começou bem a campanha no Masters 1000 de Madri, derrotando - sem ter o saque ameaçado - o qualifier dinamarquês Elmer Moller, de 21 anos e 114º do mundo, por 6/2 e 6/3, em apenas 1h13m. Foi a sexta vitória do tenista carioca, de 18 anos e 65º do planeta, em sete partidas nesse piso em 2025.

- Amo jogar no saibro, nasci no saibro, mesmo na altitude. Estou muito feliz com essa vitória de hoje - celebrou o brasileiro.

O torneio espanhol tem lugar especial na trajetória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira. Afinal, foi lá que, em 2024, aos 17 anos, ele estreou com vitória em um torneio nesse nível, tornando-se o mais jovem a ganhar uma partida na capital espanhola.

O jogo

Disputando sua primeira partida de Masters 1000 na carreira e vindo de sete vitórias seguidas (cinco delas no Challenger de Oeiras, em Portugal), Moller começou a partida com uma dupla-falta, mas confirmou o serviço. Dois games depois, diante de um dos melhores devolvedores de saque do circuito, o dinamarquês salvou dois breaks, mas, no ponto seguinte, João Fonseca quebrou o rival. Em seguida, o número 1 do Brasil sacou para abrir 3 a 1. O dinamarquês, heroico, dono de um potente backhand, sua maior arma, salvou três breaks no quinto game. E, dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira voltou a quebrar o saque do adversário. No game seguinte, o carioca saiu de 0/30, mas fechou sem sustos a primeira parcial.

Pela primeira vez na partida, Moller confirmou dois serviços seguidos sem ser ameaçado, no início do segundo set. No entanto, quando sacou em 2/2, o dinamarquês voltou a ter pesadelos com as devoluções do brasileiro, que conquistou nova quebra. No último game, com um erro não-forçado do rival, o brasileiro liquidou a fatura e está de volta à segunda rodada em Madri.

João Fonseca enfrenta Tommy Paul

Ex-número 9 e atual 12º do mundo, o americano Tommy Paul, de 27 anos, será o próximo rival de Fonseca, em confronto inédito. Especialista em quadras rápidas, o tenista dos EUA venceu três dos seus quatro troféus nesse piso. O outro foi na grama.

No saibro, piso do torneio espanhol, Paul tem mais derrotas (28) que vitórias (27) em torneios ATP. E nenhuma final nessa superfície, enquanto o brasileiro foi campeão em Buenos Aires, em fevereiro, no saibro.

Neste ano, o tenista americano só jogou no saibro no ATP de Houston, no início de abril, quando ganhou duas partidas (contra o chileno Christian Garin, 133º, e o anfitrião Colton Smit, 100º) e perdeu, nas semifinais para o campeão, seu compatriota Jenson Brooksby (507º).