Warriors lamenta morte de ‘filho’ de Klay Thompson: ‘Parte da família’

Não é segredo para os torcedores do Golden State Warriors que o cachorro do Klay Thompson é presença confirmada no "elenco". Rocco Von Thompson foi adotado pelo ala em sua temporada de calouro, em 2012, e esteve na família "Warriors" desde então. Na última sexta-feira (30), a morte do pet foi divulgada pelo ex-jogador Mychal Thompson e, depois, lamentada pelo dono nas redes sociais.

Em um carrossel de fotos no Instagram, Klay Thompson compartilhou momentos ao lado de Rocco e se abriu sobre a importante perda. O ala ainda agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após a notícia ser divulgada. Na legenda, ele destacou a falta que o cachorro de 13 anos fará em sua vida.

— Vou sentir muitas saudades do Rocco, 13 anos gloriosos com o meu rapaz. Eu sei que ele está no paraíso dos cães a rebentar a bola de alguém. Ele era um grande cão da dinastia. Obrigado por todas as mensagens doces ! Todos os cães vão para o céu! — escreveu o ex-jogador do Warriors.

Além do astro do Dallas Mavericks, o Warriors se pronunciou sobre o pet de Thompson. A conta oficial da franquia prestou as condolências a Rocco, que será para sempre "parte da família" de Golden State.

— Para sempre parte da família Warriors. Descanse em paz, Rocco — compartilhou o time da Califórnia.

Vale destacar que o animal esteve em todos os anos da dinastia Warriors, seja em Oakland ou San Francisco. Em destaque, Rocco foi "peça-chave" durante o período de recuperação do jogador após a lesão que o tirou das quadras por duas temporadas.

