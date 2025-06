O mundo do esporte é conhecido por suas superstições, entre os torcedores e até os jogadores. A "famosa" sorte pode ser ligada a um ritual, objeto ou, no caso do Indiana Pacers, uma pessoa: Caitlin Clark, estrela do Fever, da WNBA. A equipe derrotou o New York Knicks para garantir a vitória da Conferência Leste e a vaga nas finais da NBA.

A armadora do Indiana Fever é um dos grandes destaques da temporada da WNBA. Em sua segunda temporada, Clark tem médias de 19 pontos, seis rebotes e 9,3 assistências por jogo. Além do impressionante desempenho dentro de quadra, a jovem atleta é queridinha também do Pacers, pela sorte que traz para a equipe nos playoffs da NBA.

Ao vencer a melhor franquia da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, o Pacers surpreendeu os fãs da liga norte-americana em cinco jogos fortes. Um detalhe fora das quadras também chamou atenção. Em toda a campanha dos playoffs da NBA, quando Clark estava presente, o time masculino de Indiana não perdeu nenhum jogo.

A presença da armadora, então, foi fato fortemente comentado pelos torcedores antes mesmo do início do jogo 6 entre Pacers e Knicks. No fim, o suposto amuleto da sorte continuou a desempenhar como nunca o seu "papel". A equipe levantou o tão sonhado troféu de campeão do Leste e terá mais uma oportunidade de conquistar o título inédito da NBA.

Próxima etapa para o Indiana Pacers

Após uma sequência acirrada, a série entre Indiana Pacers e New York Knicks enfim chegou ao fim. O time de Rick Carlisle aproveitou as arquibancadas lotadas do Gainbridge Fieldhouse para conquistar a Conferência Leste e a vaga para as finais da NBA. Para a série de decisão, o adversário já está definido.

Do outro lado, o campeão do Oeste foi o Oklahoma City Thunder. A franquia derrotou o Minnesota Timberwolves em um confronto de cinco jogos. Agora, o elenco descansado enfrentará o Pacers pelo título da liga norte-americana.