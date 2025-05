Contra mais um favorito, João Fonseca tem a chance de alcançar um novo patamar em sua brilhante carreira neste sábado (31). Caso derrote o britânico Jack Draper, 5º do mundo, de 23 anos, o carioca, de 18 e 65º do ranking , atingirá as oitavas de final de Roland Garros. O duelo foi transferido para a quadra Suzanne Lenglen, com capacidade para 10.068 torcedores, e está sendo transmitido pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+



Pelo que se viu até aqui, nas duas primeiras rodadas, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira reencontrou seu melhor tênis. Que o digam o polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo e ex-top 6, derrotado na estreia, e o francês Pierre-Hugues Herbert (147º), superado na segunda rodada. Duas convincentes vitórias, sem perder sets, feito, com a idade do brasileiro, que não acontecia desde 2005, quando o recordista espanhol Rafael Nadal venceu o primeiro de seus 14 troféus. Entre os tenistas do Brasil, desde 1963, com a lenda Thomaz Koch, que nenhum compatriota tão jovem triunfava tanto na capital francesa.

Com a vitória na segunda rodada, o carioca já garante o melhor ranking da carreira: 54º (em março, ele chegou ao 59º lugar).

A exemplo do britânico, o brasileiro também vive a melhor temporada da carreira. Em março, em Indian Wells, Draper, então o 14º do mundo, impôs a João Fonseca sua primeira derrota no Masters 1000 de Indian Wells, na segunda rodada, na quadra rápida. O tenista europeu, por sinal, venceu, naquela semana, o troféu mais importante da carreira, o primeiro desse nível de torneio.

Essa é terceira participação de Draper na capital francesa e a primeira vez que ele passa da estreia. Já o pupilo do técnico Guilherme Teixeira está debutando na competição. Em Grand Slams, a semifinal do US Open de 2024, na quadra rápida, é o maior feito, até aqui, do britânico.

Em 2025, no saibro, Draper, por ora, só perdeu para o norueguês Casper Ruud, na decisão em Madri, e para o campeão espanhol Carlos Alcaraz, nas quartas do Masters 1000 de Roma. Até agora, são 10 vitórias em 12 jogos nesse piso no ano, incluindo os triunfos nas rodadas iniciais na capital francesa. Em janeiro, o britânico disputou a primeira de suas três finais no ano até aqui.

Será a segunda vez que o número 1 do Brasil busca a revanche contra um adversário neste ano. Em janeiro, João Fonseca perdeu para o francês Ugo Humbert, pela Copa Davis. Dois meses depois, o carioca deu o troco, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Ambos os jogos na quadra dura.





João Fonseca devolve a bola contra o francês Pierre-Hugues Herbert em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







