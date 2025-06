Em busca do título inédito, o Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 125 a 108, para fechar a acirrada série dos playoffs por 4 a 2. Neste sábado (31), a equipe se tornou campeã da Conferência Leste para garantir a classificação nas finais da NBA. A partida foi dominada pelo time da casa no segundo tempo, que chegou a abrir 21 pontos, com grande partida de Pascal Siakam. O próximo desafio será contra o Oklahoma City Thunder, classificado após eliminar o Minnesota Timberwolves.

continua após a publicidade

➡️ Diretor de cinema diz que doaria Oscar por título do New York Knicks na NBA

Como foi o jogo entre Pacers e Knicks?

Primeiro tempo

A partida começou com rápida superioridade do Knicks, que rapidamente abriu 9 a 4 no placar, com o protagonismo de Jalen Brunson. A vantagem, no entanto, não durou muito. O Pacers ajeitou e logo garantiu a virada com tranquilidade. Um toco de Mikal Bridges deu a oportunidade para Brunson igualar a diferença, que voltou a ser favorável para os donos da casa nos minutos finais, por 25 a 24. Vale destacar que o time de New York terminou o primeiro quarto com seis turnovers, enquanto o Indiana contava com quatro.

O segundo período iniciou já com uma bola de três de Paskal Siakam, a quinta do Pacers no jogo. Minutos depois, foi a vez de OG Anunoby colocar o Knicks de volta no jogo ao empatar o placar. A partida continuou agitada, com uma sequência de abre e empata sem "fim", em que as faltas contribuíram para o New York se manter na disputa. Duas bolas de Siakam e Myles Turner abriram a diferença, e o "buzzer beater" de Anunoby diminuiu para fechar em 58 a 52.

continua após a publicidade

Segundo tempo

A volta do intervalo foi dominado pelo Pacers, que abriu 8 a 0 nos primeiros dois minutos, com destaque para Siakam. O ala está com 21 pontos, além de 100% no perímetro. Foram as bolas de três as maiores aliadas de Indiana: cinco na primeira metade do período; assim, a equipe abriu 16 pontos de vantagem. O ataque do Knicks voltou a funcionar, mas a defesa não era suficiente para segurar os donos da casa, que administrava a liderança.

O último quarto começou com quatro pontos do Knicks ainda no primeiro minuto. A diferença chegou a cair, em uma sequência de erros do Pacers, que logo se recuperou. Com uma distribuição de bola sólida, melhores oportunidades pareciam surgir para o Indiana na defesa - com problemas - dos visitantes. A partida estava nas mãos dos donos da casa e "lá" ficou até o apito final. Indiana Pacers é campeão da Conferência Leste!

continua após a publicidade

Karl-Anthony Towns, do Knicks, durante ataque contra o Pacers (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

Após uma sequência acirrada, a série entre Indiana Pacers e New York Knicks enfim chegou ao fim. O time de Rick Carlisle aproveitou as arquibancadas lotadas do Gainbridge Fieldhouse para conquistar a Conferência Leste e a vaga para as finais da NBA. Para a série de decisão, o adversário já está definido.

Do outro lado, o campeão do Oeste foi o Oklahoma City Thunder. A franquia derrotou o Minnesota Timberwolves em um confronto de cinco jogos. Agora, o elenco descansado enfrentará o Pacers pelo título da liga norte-americana.