Em março, uma vitória sobre o habilidoso e surpreendente Alexander Bublik garantiu a João Fonseca o título do Challenger de Phoenix, nos EUA. Pois o brasileiro e o cazaque podem se reencontrar nas oitavas de final de Roland Garros. Para isso, neste sábado, o número 1 do Brasil precisa derrotar o favorito britânico Jack Draper, quinto do mundo, em torno das 10h (de Brasília), e o 62º do mundo tem que derrotar o português Henrique Rocha (200º), por volta das 11h.



➡️ Galeria de imagens: Confira fotos desta sexta-feira em Roland Garros



Curiosamente, Bublik, de 27 anos, e o tenista nascido no Porto, de 21 anos, protagonizaram duas das maiores zebras em Paris até agora. Enquanto o primeiro desbancou o australiano Alex De Minaur (9º), o segundo passou pelo tcheco Jakub Mensik (19º), campeão do Masters 1000 de Miami, em março.



continua após a publicidade



Ex-17º do mundo (ano passado), Bublik é um dos mais imprevisíveis e irreverentes tenistas do circuito. Provavelmente, poucos sacam tantas vezes por baixo quanto o cazaque, que, como já aconteceu em Paris, gosta, também, de surpreender os rivais batendo por entre as pernas. O cazaque parece se divertir a cada partida, independente do resultado. No currículo, o atual 62º do mundo tem quatro títulos: dois em Montpellier, na França, um em Antuérpia, na Bélgica e outro na grama de Halle. Os três primeiros foram na quadra rápida, a preferida de Alexander.



João Fonseca busca revanche

Enquanto Bublik e Rocha vão se enfrentar pela primeira vez, João Fonseca tenta se vingar da derrota para Draper em março, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na quadra rápida, por 6/4 e 6/0.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na vitória de quinta-feira, pela segunda rodada, contra o anfitrião Pierre-Hugues Herbert (147º), o carioca, de 18 anos, aprovou sua mentalidade:



➡️ Galeria de imagens: A vitória de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros

No primeiro set da partida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, chegou a estar perdendo por 4 a 2. E, no tiebreak da segunda parcial, o anfitrião abriu 3/0.

continua após a publicidade

- Eu precisava ser mais corajoso, fazer alguma coisa diferente e ser mais agressivo nos ralis, comandar mais nas entradas dos pontos. Então foi isso que eu fiz. No segundo set eu tive que me manter positivo porque ele fazia saques que eu não conseguia devolver - disse o número 65 do mundo, que já garantiu o melhor ranking da carreira: 54º, por conta das duas vitórias até aqui. Caso vença mais jogos, a subida será ainda maior, obviamente.

- Foi o diferencial da partida: a mentalidade. De querer mais, de ter a coragem, de ter a iniciativa de comandar o ponto - continuou o carioca.



Na estreia, na terça-feira, a vítima de Fonseca foi o polonês Hubert Hurkacz, 28º do mundo e ex-top 6, de 28 anos.



O brasileiro é o mais jovem desde 2005 a alcançar a terceira rodada de Roland Garros sem perder sets. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos (14), o espanhol Rafael Nadal.



João Fonseca na partida contra o francês Pierre-Hugues Herbert em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)