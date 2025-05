Profissional desde 2018 e vivendo a melhor temporada da carreira, Jack Draper, aos 23 anos, dominou João Fonseca do início ao fim neste sábado. Após a vitória, por 3 sets a 0, na terceira rodada de Roland Garros, o britânico não poupou elogios ao brasileiro e destacou que a sua experiência foi determinante para o novo triunfo. Já o carioca, de 18 anos reconheceu o nervosismo no revés em Paris.

Único a derrotar o carioca duas vezes neste ano, o tenista inglês, em março, então 14º do mundo, também levou a melhor sobre o rival o carioca na campanha do título do Masters 1000 de Indian Wells.

- Eu sabia que seria uma partida muito difícil. O João é alguém que chegou ao circuito e, eu acho que chamou a atenção de todo mundo: dos jogadores, dos fãs. Ele é um jovem jogador incrível e veremos muitas coisas vindo com ele. Talvez tenha faltado um pouco de experiência - contou o vice-campeão do Masters 1000 de Madri, que, nas duas primeiras participações em Roland Garros, não tinha passado da estreia.

Esse é o 12º Grand Slam de um dos semifinalistas do US Open de 2024 (seu maior feito até aqui nesse nível de torneio). O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, por sua vez, disputou apenas o segundo Slam (em janeiro, Fonseca furou o qualifying e alcançou a segunda rodada do Aberto da Austrália).

Draper diz que João Fonseca estará no topo

- Obviamente, não acho que ele tenha jogado tantos Grand Slams quanto eu, mas acho que ele tem um futuro incrivelmente brilhante e vai estar no topo do esporte. Então, boa sorte para ele! - continuou.

O próximo rival do tenista britânico será o cazaque Alexander Bublik (62º), algoz do qualifier português Henrique Rocha (200º) por 7/5, 6/1 e 6/2. Se confirmar, novamente, o favoritismo, Draper deve fazer uma das quartas de final contra o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner.



O britânico Jack Draper comemora mais uma vitória sobre João Fonseca (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Como está a chave masculina de Roland Garros (Reprodução)