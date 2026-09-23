Com recorde, Caio Bonfim ganha ouro nos Jogos Sul-Americanos

Caio Bonfim conquistou o ouro na marcha atlética dos Jogos Sul-Americanos nesta quarta-feira (23). O brasileiro cruzou a linha de chegada na prova de meia-maratona (21,097 km) em 1h22min30s10, recorde sul-americano, superando a sua própria marca de 1h24m30s93.

A vitória foi construída com uma reação na segunda metade da prova. Após liderar nos primeiros 1.000 metros, Bonfim recuou e chegou a ocupar a quinta colocação aos 11.500 metros antes de retomar o ritmo.

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O marchador voltou à liderança aos 13.097 metros, quando marcava 52min05s de prova. Nas voltas finais, sustentou uma vantagem mínima sobre o equatoriano Alexander Hurtado até o fim da disputa.

O pódio ficou completo com dois atletas do Equador. Além de Hurtado, que ficou com a prata em 1h22min38s, Jordy Jimenez levou o bronze com 1h23min26s.

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Caio Bonfim termina Troféu Brasil com dois ouros e dois recordes sul-americanos (Foto: Divulgação / CBAt)

Além dos Jogos Sul-Americanos

O ouro nos Jogos Sul-Americanos chega após uma temporada de destaque para Bonfim. Ele conquistou o título no Mundial de Atletismo em 2026, tornando-se apenas o terceiro brasileiro campeão mundial da modalidade.

Os outros dois foram Fabiana Murer (ouro no salto com vara em Daegu, em 2011) e Piu (ouro nos 400 metros com barreira em Eugene, em 2022). O marchador também acumula um bronze nos 20km em Londres 2017 e outro em Budapeste 2023, além de prata nos 35km em Tóquio 2025.

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Em julho, durante o Troféu Brasil de Atletismo, Bonfim estabeleceu dois recordes sul-americanos na marcha atlética: na meia-maratona (21,097km) e nos 35km, prova em que finalizou em 2h31min09s7. Em resposta ao Lance!, o atleta comentou o sentimento de abrir e fechar a competição com ouro e recorde: "Fico feliz. Eu até parabenizei quem montou o programa-horário, porque nós temos a oportunidade de prestigiar o evento. Poder fazer as duas provas é muito legal."

Caio Bonfim fala sobre nova distância da prova

Neste ciclo olímpico, a prova de marcha atlética alterou a sua distância tradicional de 20km para um pouco mais de 21km. A mudança de aproximadamente 1km faz com que a prova fique com metade da distância de uma maratona, o que facilita os fãs a entenderem o ritmo de corrida dos atletas.

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Durante o Troféu Brasil, Caio Bonfim explicou que a mudança não muda tanto na prática, apesar de ser 1km a mais para percorrer. "Eu gosto de ser otimista. Tem muita prova que a gente fala: 'Se tivesse mais um quilômetro, eu ganhava'. Então, eu faço assim. Mas no Mundial, por exemplo, se fosse 20km, eu teria ganhado", afirmou.

Além do bom-humor, Caio explicou que ele e os demais atletas da marcha atlética treinam para se adaptar à mudança e conseguir fazer um bom ritmo nesse quilômetro a mais. Contudo, o atleta comentou que a nova distância faz cada atleta adotar diferentes estratégias para a prova.

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- Nós ainda pensamos muito sobre a antiga distância. Na hora dos 20km, a gente dá uma olhada (no tempo) e, depois, vai para os últimos mil (metros). Tem gente que faz os primeiros mil (metros) e vai para os 20km, então cada um vai criando a sua estratégia.

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