Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com recorde, Caio Bonfim ganha ouro nos Jogos Sul-Americanos

Adaptado aos desafios da nova distância olímpica, brasileiro recupera posições na segunda metade da prova e segura vantagem no fim

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
23/09/2026 11:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Caio Bonfim com a bandeira do Brasil, comemora medalha no Mundial de Marcha Atlética
Caio Bonfim com a bandeira do Brasil, comemora medalha no Mundial de Marcha Atlética (Foto: Confederação Brasileira de Atletismo)

Caio Bonfim conquistou o ouro na marcha atlética dos Jogos Sul-Americanos nesta quarta-feira (23). O brasileiro cruzou a linha de chegada na prova de meia-maratona (21,097 km) em 1h22min30s10, recorde sul-americano, superando a sua própria marca de 1h24m30s93.

Caio Bonfim termina Troféu Brasil com dois ouros e dois recordes sul-americanos (Foto: Divulgação / CBAt)

Caio Bonfim quebra novo recorde sul-americano no Troféu Brasil

Mais Esportes
Há 1 mês
Nova pista, de nove raias e piso como os de estádios olímpicos, teve estreia no Troféu Brasil (Foto: Matias Santana/CBAt)

Do abandono à tecnologia olímpica: Ibirapuera renasce no Troféu Brasil

Mais Esportes
Há 1 mês
Caio Bonfim bate recorde sul-americano no Troféu Brasil (Foto: Divulgação / CBAt)

Caio Bonfim bate recorde no Troféu Brasil e avalia nova distância olímpica

Mais Esportes
Há 2 meses

A vitória foi construída com uma reação na segunda metade da prova. Após liderar nos primeiros 1.000 metros, Bonfim recuou e chegou a ocupar a quinta colocação aos 11.500 metros antes de retomar o ritmo.

continua após a publicidade

O marchador voltou à liderança aos 13.097 metros, quando marcava 52min05s de prova. Nas voltas finais, sustentou uma vantagem mínima sobre o equatoriano Alexander Hurtado até o fim da disputa.

O pódio ficou completo com dois atletas do Equador. Além de Hurtado, que ficou com a prata em 1h22min38s, Jordy Jimenez levou o bronze com 1h23min26s.

continua após a publicidade
Caio Bonfim termina Troféu Brasil com dois ouros e dois recordes sul-americanos (Foto: Divulgação / CBAt)
Caio Bonfim termina Troféu Brasil com dois ouros e dois recordes sul-americanos (Foto: Divulgação / CBAt)

Além dos Jogos Sul-Americanos

O ouro nos Jogos Sul-Americanos chega após uma temporada de destaque para Bonfim. Ele conquistou o título no Mundial de Atletismo em 2026, tornando-se apenas o terceiro brasileiro campeão mundial da modalidade. 

Os outros dois foram Fabiana Murer (ouro no salto com vara em Daegu, em 2011) e Piu (ouro nos 400 metros com barreira em Eugene, em 2022). O marchador também acumula um bronze nos 20km em Londres 2017 e outro em Budapeste 2023, além de prata nos 35km em Tóquio 2025.

continua após a publicidade

Em julho, durante o Troféu Brasil de Atletismo, Bonfim estabeleceu dois recordes sul-americanos na marcha atlética: na meia-maratona (21,097km) e nos 35km, prova em que finalizou em 2h31min09s7. Em resposta ao Lance!, o atleta comentou o sentimento de abrir e fechar a competição com ouro e recorde: "Fico feliz. Eu até parabenizei quem montou o programa-horário, porque nós temos a oportunidade de prestigiar o evento. Poder fazer as duas provas é muito legal."

Caio Bonfim fala sobre nova distância da prova

Neste ciclo olímpico, a prova de marcha atlética alterou a sua distância tradicional de 20km para um pouco mais de 21km. A mudança de aproximadamente 1km faz com que a prova fique com metade da distância de uma maratona, o que facilita os fãs a entenderem o ritmo de corrida dos atletas.

continua após a publicidade

Durante o Troféu Brasil, Caio Bonfim explicou que a mudança não muda tanto na prática, apesar de ser 1km a mais para percorrer. "Eu gosto de ser otimista. Tem muita prova que a gente fala: 'Se tivesse mais um quilômetro, eu ganhava'. Então, eu faço assim. Mas no Mundial, por exemplo, se fosse 20km, eu teria ganhado", afirmou.

Além do bom-humor, Caio explicou que ele e os demais atletas da marcha atlética treinam para se adaptar à mudança e conseguir fazer um bom ritmo nesse quilômetro a mais. Contudo, o atleta comentou que a nova distância faz cada atleta adotar diferentes estratégias para a prova.

continua após a publicidade

- Nós ainda pensamos muito sobre a antiga distância. Na hora dos 20km, a gente dá uma olhada (no tempo) e, depois, vai para os últimos mil (metros). Tem gente que faz os primeiros mil (metros) e vai para os 20km, então cada um vai criando a sua estratégia.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Red Bull confirma piloto que fará dupla com Verstappen na F1 2027

Há 57 minutos
Jéssica Andrade

Lutas

Exclusivo: Jéssica Bate-Estaca mira retorno em dezembro e sugere adversária no UFC

Há 1 hora
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Lutas

Mesmo sem perder, Charles do Bronx é retirado de ranking do UFC

Há 2 horas
Seleção brasileira de vôlei está classificada para LA 2028 nos dois naipes

Vôlei

Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

Há 16 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto revela desejo ousado na F1: 'O maior campeão'

Há 17 horas
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

NBA

Ex-jogador da NBA critica LeBron James: 'Máquina de marketing'

Há 18 horas
Mais LANCE!
Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Evandro cobra punição após ataques racistas nos Jogos Sul-Americanos

O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal

Ex-número 2 do mundo, Casper Ruud é confirmado no Rio Open 2027

Pitbull de olho no UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Pitbull desafia Jean Silva no UFC: 'Ver quem é o melhor cachorro'

Milwaukee Bucks v Brooklyn Nets - Doc Rivers

Após sair do Bucks, Doc Rivers anuncia novo cargo ligado à NBA

Maracanã

Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Nicolas Batum no Los Angeles Clippers (Foto: AFP)

Atleta do Clippers anuncia aposentadoria da NBA aos 37 anos

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafa Câmara é favorito de dono da Haas para vaga na F1 em 2027, diz jornalista

Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Bortoleto revela crescente medo em vida na F1: 'Cada ano que passa'

Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)

Borrachinha expõe impasse com UFC: 'Vou deixar público e claro'

Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Isack Hadjar retorna à F1 no GP do Azerbaijão após lesão

Baquete 3x3 (Foto: Divulgação/ CBB)

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do basquete 3×3

Bruno Caboclo nas Olímpiadas de Paris, em Brasil x Estados Unidos (Foto: Damien MEYER / AFP)

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do basquete

Juliana Viana disputou os Jogos Olímpicos de Paris no badminton

Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica do badminton