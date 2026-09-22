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Borrachinha ameaça UFC: 'Vou deixar público e claro'

Lutador brasileiro cobra definição sobre última luta do contrato

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 10:14
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Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)
Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)

Paulo Costa segue sem futuro definido no UFC, o que deixou o brasileiro bem insatisfeito. Depois de algumas provocações e desafios nas últimas semanas, Borrachinha abriu o jogo sobre o andamento das negociações para sua próxima luta. O recado deixado pelo brasileiro nas redes sociais ainda colocou três opções sobre a mesa para a organização resolver o impasse.

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Borrachinha está muito perto de encerrar seu contrato com o UFC. Com apenas mais uma luta sob acordo, o lutador cobrou uma resolução de Hunter Campbell, um dos responsáveis pelas negociações de contratos e pela montagem dos eventos do Ultimate. Para ajudar o executivo, Costa apresentou três caminhos:

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    1.
  1. Me dar essa última luta de três rounds (eu aceito qualquer oponente);
    2. 2.
  2. Me dar uma luta de cinco rounds nos meio-pesados contra qualquer um em seis semanas. Eu aceito, mas aumente minha bolsa de forma correspondente;
    3. 3.
  3. Me liberar do meu contrato agora.

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O impasse envolve justamente o formato da última luta e o valor da bolsa. Segundo Borrachinha, seu contrato prevê uma luta de três rounds, enquanto um eventual combate de cinco rounds exigiria uma nova negociação financeira. Por isso, o brasileiro entende que o UFC pode simplesmente cumprir o acordo original ou apresentar uma alternativa que considere adequada.

— Ok, estou tornando isso público e claro: tenho uma luta restante. No meu contrato, a bolsa está definida para três rounds, não cinco. Estou pedindo a luta de três rounds, que já foi acordada no contrato. Pode ser qualquer um do elenco do UFC dos meio-pesados. Acho que o Hunter tem três opções agora. Simples e limpo. Espero que todos entendam — escreveu nas redes sociais.

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A cobrança acontece depois de Borrachinha já ter demonstrado interesse em deixar o UFC, mas sem conseguir chegar a um acordo com a organização. O brasileiro também vinha buscando uma luta nos meio-pesados (até 93 kg), categoria em que passou a atuar recentemente – novamente sem sucesso. Agora, Costa quer uma definição para o último compromisso do contrato.

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