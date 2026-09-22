Pitbull desafia Jean Silva no UFC: 'Ver quem é o melhor cachorro'

Patrício Pitbull finalmente encontrou a vitória que procurava no UFC e, logo depois de conseguir seu primeiro nocaute na organização, já escolheu o próximo alvo. O ex-campeão do Bellator desafiou Jean Silva para um duelo entre brasileiros na categoria dos penas (até 65,8 kg). Para promover o possível confronto, o veterano aproveitou o apelido do compatriota e lançou uma provocação: quer descobrir quem é o "melhor cachorro".

➡️ Dana White comenta ausência de Poatan em disputa por cinturão do UFC

O desafio aconteceu ainda dentro do octógono, após Pitbull nocautear Doo Ho Choi no primeiro round do UFC 331, no último sábado (19). O brasileiro explicou ainda que respeita Jean, mas acredita que os estilos dos dois podem proporcionar uma luta de alto nível.

continua após a publicidade

— Jean Silva me respeita bastante, eu também o respeito muito. Ele é um cachorro que late e morde. Eu não fico latindo, gosto de ficar ali na espreita, esperando para dar uma mordida violenta. Então eu pedi esse combate porque ele é um cara que está na divisão bem acima e eu acho que o nosso jogo casa bastante. A gente vai trazer uma luta bem violenta para o Brasil. Muito respeito para o Jean Silva, mas a gente tem que ver quem é o melhor cachorro — afirmou Pitbull.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Pitbull se reencontra no UFC

O triunfo sobre Choi também marcou uma mudança importante na passagem de Patrício Pitbull pelo UFC. Antes do último evento, o brasileiro tinha apenas uma vitória em três lutas na organização, além de duas derrotas. Vale destacar que todas foram decididas pelos juízes.

continua após a publicidade

Contra o sul-coreano, porém, Pitbull conseguiu colocar em prática seu jogo de boxe e definiu o combate ainda no primeiro round. Após a vitória, o ex-campeão admitiu que não havia conseguido mostrar seu melhor nas apresentações anteriores e afirmou que voltou a se sentir como o lutador que conhecia.

— Como eu falei dentro do octógono, eu até pedi desculpa, não senti que eu tinha sido o real Patrício Pitbull ali naqueles combates. Tava um pouco perdido, mas agora parece que eu me reencontrei. Estou muito feliz com isso — declarou.

continua após a publicidade

Agora, o brasileiro mira Jean Silva para dar sequência ao novo momento no Ultimate. O confronto, porém, ainda não foi confirmado pela organização.