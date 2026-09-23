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Exclusivo: Jéssica Bate-Estaca mira retorno em dezembro e sugere adversária no UFC

Após um ano afastada por lesão, ex-campeã do UFC recebe aval médico

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 10:31
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Jéssica Andrade
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Jéssica Andrade está cada vez mais perto de voltar ao octógono do UFC. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a brasileira revelou que recebeu a liberação médica para lutar novamente e trabalha com a possibilidade de retornar em dezembro, em um evento realizado em Las Vegas. A ex-campeã peso-palha também indicou uma possível adversária para a volta.

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Depois de cerca de um ano afastada por conta de uma grave lesão no ombro, Jéssica aguardava o aval médico para definir os próximos passos. Com a recuperação concluída, a decisão agora está nas mãos de seu empresário, responsável por buscar uma luta para o retorno.

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— Está liberada, pode lutar — contou Jéssica, ao Lance!.

Sem uma adversária definida até o momento, um nome já aparece entre as preferências da ex-campeã. Karolina Kowalkiewicz foi citada como uma possibilidade interessante, principalmente pela história construída pelas duas no MMA e no UFC, além do momento semelhante vivido pelas atletas, que vêm de três derrotas consecutivas.

— Se a Karolina Kowalkiewicz ainda estiver dentro do UFC, acho que seria um ótimo nome para uma volta, para a minha volta. Eu e ela somos pioneiras dentro do MMA, dentro do UFC, então acho que seria uma boa luta entre eu e ela — afirmou.

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A busca pelo topo do UFC

O primeiro objetivo, porém, é reconstruir o caminho das vitórias antes de voltar a pensar no cinturão. Com três derrotas consecutivas no cartel recente, Jéssica reconhece que precisará recuperar espaço dentro da divisão para voltar a disputar o título.

— Eu ainda quero ser campeã do UFC de novo. Estou vindo de três derrotas consecutivas, então tem tudo para eu voltar melhor, treinando da forma que estou treinando, e voltar ao caminho das vitórias — disse.

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A ideia é permanecer no peso-palha, categoria em que Jéssica pretende novamente buscar uma oportunidade pelo título. Mesmo com experiência em divisões acima, a preferência está nos 52 kg para conseguir se manter em uma única categoria e construir uma nova trajetória rumo ao cinturão.

— A minha intenção é continuar dentro dos 52 quilos, ficar nessa categoria, me manter firme nessa categoria, até porque eu quero voltar a disputar o cinturão. Para isso acontecer, eu tenho que estar bem em uma categoria só para poder ter a oportunidade de disputar o cinturão — explicou.

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O retorno ao topo, no entanto, não deve acontecer de forma imediata. A própria Jéssica reconhece que outras atletas estão à frente na corrida pelo cinturão e afirma que pretende conquistar novamente seu espaço dentro da divisão antes de receber uma nova oportunidade.

Com a liberação médica em mãos, o próximo passo será definir a adversária e a data do retorno. A expectativa é que a volta aconteça em dezembro, em Las Vegas, dando início à tentativa de reconstrução da trajetória da ex-campeã no UFC.

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