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Bortoleto revela crescente medo em vida na F1: 'Cada ano que passa'

Piloto brasileiro confessa apreensão de viajar de avião com o passar dos anos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 10:44
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Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1
Gabriel Bortoleto em entrevista coletiva na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Gabriel Bortoleto já descobriu que a vida de um piloto de Fórmula 1 não é feita apenas de velocidade, pódios e grandes circuitos. A rotina também envolve horas dentro de aviões, mudanças constantes de país e uma sequência de viagens que se repete durante toda a temporada. Para o brasileiro, essa é justamente uma das partes mais difíceis da profissão – e o incômodo aumentou com o passar dos anos.

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Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", Bortoleto contou que passou a ter mais receio de voar. O piloto da Audi admite gostar da possibilidade de conhecer diferentes lugares graças à F1, mas reconhece que as viagens de avião têm provocado uma sensação cada vez menos confortável.

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— Amor, porque ser piloto de F1 me permite descobrir novos locais, visitar lugares bonitos e viajar pelo mundo. Ódio porque… Eu não gosto de voar, e a cada ano que passa, fico um pouco mais com medo — revelou.

O brasileiro também explicou que mudou a maneira de lidar com os voos. Se antes conseguia dormir logo depois de embarcar, agora prefere permanecer atento durante os primeiros momentos da viagem e só relaxa depois que a aeronave deixa de enfrentar turbulência.

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— Agora, antes de relaxar, espero a decolagem, verifico se está tudo bem e se a turbulência passou. Então, se tudo correr bem, posso dormir ou assisto a alguma série para passar o tempo — contou.

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Depois de passar boa parte do ano entre aeroportos, hotéis e autódromos, Bortoleto não precisa de muito para considerar um fim de semana perfeito. Longe da agitação da Fórmula 1, a preferência está em uma rotina simples e sem compromissos: ficar em casa, dormir, descansar e comer bem.

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Apesar de valorizar esses momentos de tranquilidade, o brasileiro não perde de vista o motivo pelo qual encara toda essa rotina. O jovem piloto segue focado no projeto que constrói com a Audi e deixou claro que seu maior objetivo é conquistar o campeonato mundial com a atual equipe. Caso o planejamento da Audi siga como previsto, Bortoleto terá pela frente algumas temporadas para transformar esse objetivo em realidade – antes mesmo de 2030.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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