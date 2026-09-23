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Red Bull confirma piloto que fará dupla com Verstappen na F1 2027

Isack Hadjar renova com a equipe taurina para próxima temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 11:26
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Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

A Red Bull confirmou Isack Hadjar como companheiro de Max Verstappen para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O piloto francês renovou seu contrato com a equipe e seguirá ao lado do tetracampeão mundial, que já tem vínculo com a escuderia até o fim de 2030. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira (23).

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Hadjar ganhou espaço na Red Bull depois de uma primeira temporada de destaque pela equipe. Em sua estreia, no GP da Austrália, o francês já mostrou velocidade ao conquistar a terceira posição na classificação, mesmo que não tenha conseguido confirmar a posição por problema no motor. Ao longo do ano, porém, chamou atenção pela consistência e pelos resultados nas corridas.

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— Estou realmente empolgado para continuar com a Red Bull Racing. Cheguei a esta equipe há oito meses e imediatamente entendi a dimensão e a ambição desta organização. Há muitas pessoas talentosas na fábrica, e você percebe o privilégio de pilotar por uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max — afirmou Hadjar.

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Hadjar se recupera e volta no GP do Azerbaijão

A confirmação do novo contrato acontece justamente no momento em que Hadjar se prepara para retornar às pistas. O francês está recuperado da fratura no punho esquerdo sofrida durante as férias de verão da Fórmula 1 e voltará a correr no Grande Prêmio do Azerbaijão.

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Antes da lesão, o piloto vinha de uma sequência de sete corridas consecutivas entre os seis primeiros colocados. O problema o obrigou a ficar fora dos GPs da Holanda, Itália e Espanha, interrompendo uma fase importante de sua temporada.

Agora liberado para competir, Hadjar retomará a parceria com Verstappen já em Baku. A etapa será a primeira oportunidade do francês para voltar a mostrar seu ritmo depois do período afastado. Assim, Liam Lawson retorna à Racing Bulls.

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Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull (Foto: Divulgação/ Red Bull)
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