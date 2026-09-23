Red Bull confirma piloto que fará dupla com Verstappen na F1 2027
Isack Hadjar renova com a equipe taurina para próxima temporada
A Red Bull confirmou Isack Hadjar como companheiro de Max Verstappen para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O piloto francês renovou seu contrato com a equipe e seguirá ao lado do tetracampeão mundial, que já tem vínculo com a escuderia até o fim de 2030. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira (23).
➡️ Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1
Hadjar ganhou espaço na Red Bull depois de uma primeira temporada de destaque pela equipe. Em sua estreia, no GP da Austrália, o francês já mostrou velocidade ao conquistar a terceira posição na classificação, mesmo que não tenha conseguido confirmar a posição por problema no motor. Ao longo do ano, porém, chamou atenção pela consistência e pelos resultados nas corridas.
— Estou realmente empolgado para continuar com a Red Bull Racing. Cheguei a esta equipe há oito meses e imediatamente entendi a dimensão e a ambição desta organização. Há muitas pessoas talentosas na fábrica, e você percebe o privilégio de pilotar por uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max — afirmou Hadjar.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Hadjar se recupera e volta no GP do Azerbaijão
A confirmação do novo contrato acontece justamente no momento em que Hadjar se prepara para retornar às pistas. O francês está recuperado da fratura no punho esquerdo sofrida durante as férias de verão da Fórmula 1 e voltará a correr no Grande Prêmio do Azerbaijão.
Antes da lesão, o piloto vinha de uma sequência de sete corridas consecutivas entre os seis primeiros colocados. O problema o obrigou a ficar fora dos GPs da Holanda, Itália e Espanha, interrompendo uma fase importante de sua temporada.
Agora liberado para competir, Hadjar retomará a parceria com Verstappen já em Baku. A etapa será a primeira oportunidade do francês para voltar a mostrar seu ritmo depois do período afastado. Assim, Liam Lawson retorna à Racing Bulls.
Tudo sobre
Fórmula 1
Rodada tripla inédita na F2 surge como trunfo de Rafa CâmaraHá 1 minuto
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto revela desejo ousado na F1: 'O maior campeão'Há 18 horas
Fórmula 1
Rafa Câmara é favorito de dono da Haas para vaga na F1 em 2027, diz jornalistaHá 1 dia
Fórmula 1
Bortoleto revela crescente medo em vida na F1: 'Cada ano que passa'Há 1 dia
Fórmula 1
Isack Hadjar retorna à F1 no GP do Azerbaijão após lesãoHá 1 dia
Fórmula 1
Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1Há 1 dia
Mais LANCE!