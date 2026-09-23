A Red Bull confirmou Isack Hadjar como companheiro de Max Verstappen para a temporada de 2027 da Fórmula 1. O piloto francês renovou seu contrato com a equipe e seguirá ao lado do tetracampeão mundial, que já tem vínculo com a escuderia até o fim de 2030. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira (23).

➡️ Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

Hadjar ganhou espaço na Red Bull depois de uma primeira temporada de destaque pela equipe. Em sua estreia, no GP da Austrália, o francês já mostrou velocidade ao conquistar a terceira posição na classificação, mesmo que não tenha conseguido confirmar a posição por problema no motor. Ao longo do ano, porém, chamou atenção pela consistência e pelos resultados nas corridas.

continua após a publicidade

— Estou realmente empolgado para continuar com a Red Bull Racing. Cheguei a esta equipe há oito meses e imediatamente entendi a dimensão e a ambição desta organização. Há muitas pessoas talentosas na fábrica, e você percebe o privilégio de pilotar por uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max — afirmou Hadjar.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hadjar se recupera e volta no GP do Azerbaijão

A confirmação do novo contrato acontece justamente no momento em que Hadjar se prepara para retornar às pistas. O francês está recuperado da fratura no punho esquerdo sofrida durante as férias de verão da Fórmula 1 e voltará a correr no Grande Prêmio do Azerbaijão.

continua após a publicidade

Antes da lesão, o piloto vinha de uma sequência de sete corridas consecutivas entre os seis primeiros colocados. O problema o obrigou a ficar fora dos GPs da Holanda, Itália e Espanha, interrompendo uma fase importante de sua temporada.

Agora liberado para competir, Hadjar retomará a parceria com Verstappen já em Baku. A etapa será a primeira oportunidade do francês para voltar a mostrar seu ritmo depois do período afastado. Assim, Liam Lawson retorna à Racing Bulls.

continua após a publicidade