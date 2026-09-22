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Gabriel Bortoleto revela desejo ousado na F1: 'O maior campeão'

Apesar da meta ambiciosa, o brasileiro foca em alcançar suas metas próximas com a Audi

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 18:30
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Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Único piloto brasileiro na F1 2026, Gabriel Bortoleto refletiu sobre a carreira em entrevista à "Sky Sports". O paulistano de 21 anos revelou um ambicioso objetivo na elite do automobilismo mundial: se tornar o maior campeão do Mundial de Pilotos. Atualmente, os pilotos com mais títulos são Lewis Hamilton e Michael Schumacher, com sete conquistas cada.

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Apesar do desejo ousado, Bortoleto esclarece que é uma meta a longo prazo. No momento, o foco do brasileiro é atingir seus objetivos com a Audi. Atualmente, em sua segunda temporada na Fórmula 1, Bortoleto ocupa a 14ª posição do campeonato de pilotos, com 10 pontos.

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— Não quero parecer arrogante nem nada do tipo, porque não sou assim, mas a verdade é que quero ser o maior campeão. Quero ser lembrado um dia, quando me aposentar da Fórmula 1, como alguém que fez história no esporte, mas ainda há um longo caminho pela frente. Não preciso pensar em ser o maior campeão antes mesmo de conquistar um pódio. Esse não é o meu foco agora. Preciso apenas colocar a equipe onde ela precisa estar. Acredito plenamente no projeto da Audi. Sabemos que estamos construindo algo incrível. A Audi é uma marca que venceu tudo o que disputou na história do automobilismo, e não será diferente na Fórmula 1. Penso na trajetória de pegar uma equipe que entrou na Fórmula 1 e lutar pelo título com ela; imagine só conquistar um título com a Audi. Seria uma sensação incrível, porque é uma equipe que ajudei a construir junto com um grupo de pessoas fantástico.

Como exemplo de sucesso em uma mesma escuderia, Bortoleto citou o amigo e tetracampeão Max Verstappen. Ele chegou à Red Bull em 2016 e conquistou quatro títulos de pilotos e dois de construtores pela equipe austríaca.

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— Se você consegue conquistar vários títulos com a mesma equipe, é a melhor coisa que existe. Veja o Max, por exemplo, com a Red Bull. Ele começou a carreira na Fórmula 1 com a Red Bull e já está lá há dez anos. Acho que isso é uma das coisas mais legais que um piloto pode vivenciar. Gosto de manter essa continuidade nas equipes.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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Qual é a próxima etapa da F1 2027?

Depois de uma semana de intervalo, a Fórmula 1 retoma as atividades para o Grande Prêmio do Azerbaijão, que terá uma programação diferente da habitual. Em vez do tradicional domingo de corrida, os pilotos vão disputar a 15ª etapa da temporada no sábado (26), em Baku.

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A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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