Rafa Câmara é favorito de dono da Haas para vaga na F1 em 2027, diz jornalista
Brasileiro ganhou força após testes com a equipe e teria apoio de Gene Haas
Rafa Câmara está cada vez mais próximo de se tornar companheiro de Oliver Bearman na Fórmula 1. De acordo com informações do jornalista Giuliano Duquesa, do portal italiano "Autoracer", o brasileiro se tornou o favorito para assumir uma das vagas da Haas em 2027. E o principal apoio para a contratação vem de Gene Haas, fundador e proprietário da equipe.
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Não é segredo que a equipe busca um substituto de Esteban Ocon para a próxima temporada. A Haas ainda não confirmou quem ocupará o cockpit na próxima temporada, mas Câmara ganhou força após os testes realizados com a equipe. O brasileiro vem sendo avaliado ao lado de outros candidatos e teria impressionado durante as atividades, especialmente pela adaptação ao carro e pelo trabalho realizado com os engenheiros.
Leonardo Fornaroli aparece como o principal concorrente de Câmara na disputa. Com boas avaliações, o italiano também se destacou durante o processo conduzido pela Haas, que chegou a considerar cinco nomes para a vaga. A decisão final, porém, ainda não foi anunciada oficialmente.
Apoio do chefe na F1
Segundo o jornalista, a preferência pelo brasileiro não partiria diretamente de Ayao Komatsu. O chefe da Haas participou do processo de avaliação dos candidatos, mas seria Gene Haas quem estaria fazendo uma pressão maior pela contratação de Câmara.
O dono da equipe teria ficado especialmente satisfeito com o desempenho apresentado pelo brasileiro nos testes. A avaliação positiva, somada ao potencial visto pela Haas e pela Ferrari, colocou o piloto em uma posição de destaque na disputa pela vaga.
Outro bônus para a equipe seria a ligação importante com a Ferrari. Integrante da Academia de Pilotos da escuderia italiana, o brasileiro já participou de testes com carros de Fórmula 1 da equipe e acumulou experiência antes de buscar uma oportunidade no grid.
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Caso a contratação seja confirmada, a Haas teria uma dupla formada por dois pilotos ligados à Ferrari. Bearman também passou pela Academia da equipe italiana e já tem sua permanência na Haas encaminhada para 2027.
A possível chegada de Câmara, portanto, reforçaria ainda mais a parceria entre Haas e Ferrari. No entanto, vale destacar que, apesar da preferência atribuída a Gene Haas, a definição do segundo piloto ainda não foi oficializada pela equipe norte-americana.
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