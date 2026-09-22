Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rafa Câmara é favorito de dono da Haas para vaga na F1 em 2027, diz jornalista

Brasileiro ganhou força após testes com a equipe e teria apoio de Gene Haas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 11:22
Favorite o Lance! no Google
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

Rafa Câmara está cada vez mais próximo de se tornar companheiro de Oliver Bearman na Fórmula 1. De acordo com informações do jornalista Giuliano Duquesa, do portal italiano "Autoracer", o brasileiro se tornou o favorito para assumir uma das vagas da Haas em 2027. E o principal apoio para a contratação vem de Gene Haas, fundador e proprietário da equipe.

➡️ Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

Não é segredo que a equipe busca um substituto de Esteban Ocon para a próxima temporada. A Haas ainda não confirmou quem ocupará o cockpit na próxima temporada, mas Câmara ganhou força após os testes realizados com a equipe. O brasileiro vem sendo avaliado ao lado de outros candidatos e teria impressionado durante as atividades, especialmente pela adaptação ao carro e pelo trabalho realizado com os engenheiros.

continua após a publicidade

Leonardo Fornaroli aparece como o principal concorrente de Câmara na disputa. Com boas avaliações, o italiano também se destacou durante o processo conduzido pela Haas, que chegou a considerar cinco nomes para a vaga. A decisão final, porém, ainda não foi anunciada oficialmente.

Apoio do chefe na F1

Segundo o jornalista, a preferência pelo brasileiro não partiria diretamente de Ayao Komatsu. O chefe da Haas participou do processo de avaliação dos candidatos, mas seria Gene Haas quem estaria fazendo uma pressão maior pela contratação de Câmara.

continua após a publicidade

O dono da equipe teria ficado especialmente satisfeito com o desempenho apresentado pelo brasileiro nos testes. A avaliação positiva, somada ao potencial visto pela Haas e pela Ferrari, colocou o piloto em uma posição de destaque na disputa pela vaga.

Outro bônus para a equipe seria a ligação importante com a Ferrari. Integrante da Academia de Pilotos da escuderia italiana, o brasileiro já participou de testes com carros de Fórmula 1 da equipe e acumulou experiência antes de buscar uma oportunidade no grid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Caso a contratação seja confirmada, a Haas teria uma dupla formada por dois pilotos ligados à Ferrari. Bearman também passou pela Academia da equipe italiana e já tem sua permanência na Haas encaminhada para 2027.

A possível chegada de Câmara, portanto, reforçaria ainda mais a parceria entre Haas e Ferrari. No entanto, vale destacar que, apesar da preferência atribuída a Gene Haas, a definição do segundo piloto ainda não foi oficializada pela equipe norte-americana.

continua após a publicidade
Oliver Bearman na garagem da Ferrari para treino livre da F1
Oliver Bearman na garagem da Ferrari para treino livre da F1 (Foto: AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Fórmula 1

Bortoleto revela crescente medo em vida na F1: 'Cada ano que passa'

Há 42 minutos
Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Fórmula 1

Isack Hadjar retorna à F1 no GP do Azerbaijão após lesão

Há 1 hora
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Fórmula 1

Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

Há 19 horas
Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Fórmula 1

Semana de corrida! GP do Azerbaijão não terá tradicional domingo de F1

Há 21 horas
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Lewis Hamilton nega suposto pedido para substituições na Ferrari

Há 3 dias
Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Max Verstappen aconselha Kimi Antonelli em disputa por título na F1

Há 3 dias
Mais LANCE!
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026

Antonelli busca título da F1 em Interlagos com homenagem a Senna; entenda

Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)

Piloto da Mercedes aponta Rafael Câmara para a Haas em 2027

Lando Norris lidera pelotão na sprint do GP de Miami na F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Fórmula 1 muda matemática do título com sprints no fim de 2027

Réplica do carro do Senna (Foto: Divulgação)

Carro da primeira vitória de Senna na F1 volta em edição limitada

Lando Norris segura um guarda-chuva enquanto anda pela garagem no GP da Espanha na F1

Norris critica regra da F1 após perder chance de vitória

Max Verstappen vence corrida de kart contra 100 rivais

Após largar em último, Max Verstappen vence corrida contra 100 rivais

GP de São Paulo de F1, no Brasil (Foto: Reprodução / F1)

F1 confirma calendário de 2027 com Sprint em São Paulo

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Leclerc terá penalidade no grid após troca de motor no GP do Azerbaijão

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafael Câmara faz teste com a Ferrari visando à F1 2027

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Equipe de Rafa Câmara anuncia piloto para 2027 e agita futuro do brasileiro

Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Sem F1, Max Verstappen volta à ação contra 100 pilotos no kart; saiba horário e onde assistir

George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026

Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Torcedor do Boca Juniors, Colapinto critica nome de curva da F1: "Monumental não"