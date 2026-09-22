Rafa Câmara está cada vez mais próximo de se tornar companheiro de Oliver Bearman na Fórmula 1. De acordo com informações do jornalista Giuliano Duquesa, do portal italiano "Autoracer", o brasileiro se tornou o favorito para assumir uma das vagas da Haas em 2027. E o principal apoio para a contratação vem de Gene Haas, fundador e proprietário da equipe.

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Não é segredo que a equipe busca um substituto de Esteban Ocon para a próxima temporada. A Haas ainda não confirmou quem ocupará o cockpit na próxima temporada, mas Câmara ganhou força após os testes realizados com a equipe. O brasileiro vem sendo avaliado ao lado de outros candidatos e teria impressionado durante as atividades, especialmente pela adaptação ao carro e pelo trabalho realizado com os engenheiros.

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Leonardo Fornaroli aparece como o principal concorrente de Câmara na disputa. Com boas avaliações, o italiano também se destacou durante o processo conduzido pela Haas, que chegou a considerar cinco nomes para a vaga. A decisão final, porém, ainda não foi anunciada oficialmente.

Apoio do chefe na F1

Segundo o jornalista, a preferência pelo brasileiro não partiria diretamente de Ayao Komatsu. O chefe da Haas participou do processo de avaliação dos candidatos, mas seria Gene Haas quem estaria fazendo uma pressão maior pela contratação de Câmara.

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O dono da equipe teria ficado especialmente satisfeito com o desempenho apresentado pelo brasileiro nos testes. A avaliação positiva, somada ao potencial visto pela Haas e pela Ferrari, colocou o piloto em uma posição de destaque na disputa pela vaga.

Outro bônus para a equipe seria a ligação importante com a Ferrari. Integrante da Academia de Pilotos da escuderia italiana, o brasileiro já participou de testes com carros de Fórmula 1 da equipe e acumulou experiência antes de buscar uma oportunidade no grid.

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Caso a contratação seja confirmada, a Haas teria uma dupla formada por dois pilotos ligados à Ferrari. Bearman também passou pela Academia da equipe italiana e já tem sua permanência na Haas encaminhada para 2027.

A possível chegada de Câmara, portanto, reforçaria ainda mais a parceria entre Haas e Ferrari. No entanto, vale destacar que, apesar da preferência atribuída a Gene Haas, a definição do segundo piloto ainda não foi oficializada pela equipe norte-americana.

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