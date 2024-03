Campeã do US Open critica ‘horários irreais’ do Miami Open

Coco Gauff em ação no Miami Open (Foto: BRENNAN ASPLEN / AFP)







Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 23/03/2024 - 10:10 • Miami (EUA)

A americana Coco Gauff, número três do mundo e atual campeã do US Open, reclamou da programação de jogos do Miami Open. A tenista se garantiu na terceira rodada após fácil vitória contra a argentina Nadia Podoroska (6/1 e 6/2). Ela comemorou o próprio desempenho em meio à incerteza por causa das chuvas em Miami (EUA), mas criticou os "horários irreais" adotados como solução pela organização do torneio.

- Vim no horário normal, mesmo sabendo que ia chover. Encurtei o aquecimento para poder bater. Treinei 15 minutos às 9h da manhã. Não sei se isso fez diferença porque jogamos muito mais tarde. Enquanto eu esperava, conversei com as pessoas e li. Foi uma longa espera. Eu não sabia quando comer. O torneio tem horários irreais, então isso também me pareceu um pouco estranho - completou.

Gauff relatou que as condições imprevisíveis do tempo trazem uma insegurança para as partidas, uma vez que as tenistas sabem que o jogo pode ser cancelado em caso de chuva forte.

- Você não pode controlar o tempo. Honestamente, parecia tão promissor quando entrei na quadra. Pensei: 'Talvez não chova de novo hoje'. Quando vi que estava escurecendo, acenderam as luzes e a temperatura caiu. Sou daqui, então sei que isso significava que ia chover a qualquer minuto. Foi quando pensei no tempo. Honestamente, eu não queria vir aqui amanhã, quando deve chover de novo e eu não quero esperar o dia todo para jogar. Disse a mim mesma: 'Vou tentar terminar o mais rápido possível' - concluiu a americana.