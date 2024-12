Arthur Elias faz balanço das Olimpíadas de Paris e projeta próximas competições

Treinador da Seleção Brasileira Feminina de futebol, Arthur Elias relembrou da campanha da equipe nas Olimpíadas de Paris 2024 e projetou as próximas competições do time nos próximos anos, durante entrevista na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, realizado no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11).

A Seleção Brasileira Feminina bateu na trave e ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O resultado foi histórico, já que colocou o Brasil de volta ao pódio feminino depois de 16 anos. Sobre a competição, Arthur Elias vê de forma positiva a campanha da equipe.

- Bom, o ciclo olímpico foi muito positivo. Foram 10 meses para preparar a seleção. A gente apresentou uma seleção renovada, uma seleção que soube entender bem as novas ideias e, principalmente, criou uma identidade muito forte, uma unidade muito forte, e a gente conseguiu um resultado expressivo, o melhor resultado que a seleção feminina já teve, igualando 2004 e 2008. Então, depois de 16 anos, voltar ao pódio e disputar uma final foi resultado expressivo, dentro do que eu sempre acreditei do futebol feminino - analisou o treinador, que prosseguiu:

- O que mais me marcou foi o pódio olímpico. Com certeza, nós estávamos um pouco frustrados, as jogadoras frustradas, obviamente, porque passou muito próximo. A gente sabia que tinha condições, mas o futebol é assim. Logo depois que acabou o jogo, eu reuni as jogadoras e coloquei para elas que a gente tinha que ter muito orgulho do que foi feito. Depois de 16 anos, o Brasil voltar a estar no pódio olímpico com uma medalha que é o maior resultado que a seleção feminina já teve, igualando 2004 e 2008. Então, acho que foi feito um grande trabalho, mas ficou para trás. Essa memória vai ficar no meu coração, na minha mente para sempre, elas subindo ao pódio e sendo coroadas com a medalha, um momento único.

Arthur Elias durante convocação da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Para os próximos anos, a Seleção Brasileira Feminina volta aos gramados para disputar a Copa América, em 2025, e a Copa do Mundo, em 2027, que será realizada no Brasil. Sobre o futuro, Arthur afirmou que o trabalho já começou e que projeta bons resultados para o país.

- Agora, o trabalho seguiu com uma renovação ainda mais forte pós-Olimpíadas. Pensando em 2027, a gente tem a Copa América no ano que vem, vai ser uma competição importante, temos obrigação de vencê-la - afirmou o treinador, que completou falando sobre a Copa do Mundo Feminina.

- O foco nosso é a Copa do Mundo, é uma oportunidade única que o nosso país tem de sediar uma Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. Acho que a gente tem uma responsabilidade de deixar um legado em campo, e vou trabalhar muito para que a gente consiga vencer essa Copa do Mundo em casa. E também fora de campo, deixando um legado de espaço maior para a mulher no futebol, em boas condições de trabalho, mais equiparadas - finalizou.