Aos 19 anos ela é a primeira americana a levantar o caneco do torneio em nove anos, primeira desde Serena Williams. E fecha a gira americana com três títulos e apenas uma derrota em Montreal, no Canadá. Venceu os torneios de Cincinnati e Washington e coloca água no chope de Sabalenka que irá se tornar a número 1 do mundo na próxima segunda-feira.