Seleção brasileira feminina de basquete anuncia nova treinadora

Após saída de José Neto, Pokey Chatman é a nova técnica da seleção brasileira feminina de basquete. A americana de 55 anos teve passagens por times da WNBA e chega para assumir a equipe, que não se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e busca uma vaga nos de Los Angeles 2028. Pokey terá como assistentes os brasileiros Léo Figueiró e Bruna Rodrigues.

Natural de Louisiana, nos Estados Unidos, Pokey foi treinadora do Chicago Sky e do Indiana Fever, e era general manager e assistente técnica no Seattle Storm. A americana já estava dentro do planejamento da seleção brasileira desde julho deste ano, quando assumiu como consultora técnica do departamento de basquete feminino. Agora, assume uma função que já foi de outra mulher vencedora no passado: Maria Helena Cardoso.

- Estou honrada por ter sido escolhida para liderar a seleção brasileira durante este próximo ciclo olímpico. Começaremos a trabalhar imediatamente em nosso processo de retorno ao cenário mundial do basquete feminino - disse Chatman.

Pokey Chatman terá como auxiliares na sua comissão a técnica do Blumenau, Bruna Rodrigues, e Léo Figueiró, treinador do Vasco, no NBB. O preparador físico será Vita Haddad, que já esteve nesta função na seleção brasileira feminina. O restante da comissão técnica permanece sem mudanças.

O primeiro desafio de Pokey com a seleção feminina é a Copa América, entre junho e julho do próximo ano, em Santiago, no Chile. O Brasil defende o título conquistado em 2023, no México. Na carreira, a americana já teve a experiência de dirigir atletas brasileiras, como Erika, Damiris e Clarissa.