Com Yuri Lima e Memphis Depay: veja atletas mais buscados no Google em 2024

Com recordes de medalhas e grandes reviravoltas no mundo da bola, ginastas e jogadores de futebol dominaram a lista de atletas mais procurados no Google em 2024. A plataforma divulgou, nesta terça-feira (10), os nomes mais badalados do esporte.

No ano das Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade brilhou em mais uma competição mundial. A brasileira "bateu de frente" com Simone Biles nos aparelhos e fez história ao se tornar a maior medalhista olímpica do país. A brilhante batalha fez as ginastas liderarem a lista do Google.

Memphis Depay chegou ao Corinthians na janela de transferências do meio do ano e já dominou as buscas dos torcedores brasileiros de 2024. O atacante do Timão fechou o pódio, logo atrás de Simone Biles. Vale destacar que o holandês, em pouco tempo, se tornou uma das maiores forças do clube alvinegro que, apesar do ruim início, terminou a temporada com a classificação para a Libertadores 2025.

Sem surpresas, o futebol tomou conta de metade do ranking de mais procurados do Brasil. O goleiro Cássio que saiu do Corinthians, após cerca de 13 anos, e acertou com o Cruzeiro em 2024. Cercado de polêmicas fora de campo, Yuri Lima também foi um dos jogadores bombados no Google. Mais um goleiro brasileiro, o Carlos Miguel foi comprado pelo Nottingham Forest para a temporada e, para finalizar, o vencedor da Bola de Ouro, Rodri, fechou a lista de atletas.

Veja lista completa do Google

Rebeca Andrade (ginástica) Simone Biles (ginástica) Memphis Depay (futebol - Corinthians) Rayssa Leal (skate) Cássio Ramos (futebol - Cruzeiro) Yuri Lima (futebol - sem clube) Imane Khelif (boxe) Gabriel Medina (surfe) Carlos Miguel (futebol - Nottingham Forest) Rodri (futebol - Manchester City)