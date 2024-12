Estrela do basquete foi eleita como ‘atleta do ano’ por famosa revista

Caitlin Clark, estrela do basquete feminino, que atua pelo Indiana Fever na WNBA, foi eleita pela Revista Time a “atleta do ano”. A jogadora de 22 anos teve grande impacto em sua primeira temporada na principal competição do mundo.

O impacto não foi somente para si, mas para o campeonato como um todo. A participação de Clark impulsionou um crescimento de audiência exorbitante. Foi a temporada mais assistida da WNBA nos últimos 24 anos. A final entre New York Liberty e Minnesota Lynx também atingiu grandes números de espectadores.

Além da TV, a chegada da jogadora também trouxe um aumento de espectadores nas arenas. O duelo entre Fever e Mystics, por exemplo, quebrou o recorde de público em um único duelo da WNBA, com um total de 20.711 pessoas.

O seu desempenho também chamou a atenção. Afinal, logo na temporada de estreia, a jovem arrematou o prêmio de Novata do Ano e esteve na primeira equipe do All-WNBA. Não somente isso, a jogadora também quebrou algumas marcas durante a temporada 2024 da competição.

Caitlin Clark atua pelo Indiana Fever (Foto: Cooper Neill / AFP)

Todo esse combinado também rendeu, obviamente, patrocinadores para Caitlin Clark. A jovem, desde os tempos de universidade, já possuía alguns acordos, que foram ampliados com a participação na principal liga feminina do mundo. Clark, hoje, possuí parcerias com Nike, Gatorade, State Farm, Wilson, Panini America, Xfinity e Gainbridge.

Por fim, a jogadora terminou com médias de 19,2 pontos, 5,7 rebotes, 8,4 assistências e 1,7 roubos de bola por partida. O Indiana Fever terminou na sexta posição, mas caiu na primeira rodada dos playoffs.