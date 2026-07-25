Jogadora é suspensa por cinco anos após agredir adversárias em jogo de futsal no Ceará Atleta chutou a cabeça de uma adversária e deu um soco em outra

A Liga Desportiva de Eusébio no Ceará aplicou uma suspensão de cinco anos a uma jogadora de futsal após uma sequência de agressões durante a abertura do Campeonato Municipal Feminino. O episódio aconteceu na última quarta-feira (22), no Ginásio Joaquim Gregório e terminou com o encerramento antecipado da partida entre Projeto RDJ Esport Feminino e As Resenhas.

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A atleta foi punida por chutar duas vezes a cabeça de uma adversária que estava caída na quadra e, na sequência, dar um soco em outra jogadora que tentou defender a companheira. Além da suspensão individual, a equipe As Resenhas foi eliminada da competição.

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Como aconteceu a agressão

O lance ocorreu no início do segundo tempo, quando o Projeto RDJ Esport Feminino vencia a partida por 1 a 0. Após cometer uma falta, a jogadora viu a adversária cair no chão e, em seguida, desferiu dois chutes contra a cabeça da atleta.

Ao tentar impedir a continuidade das agressões, outra jogadora do RDJ também foi atingida com um soco no rosto. Árbitros, integrantes das comissões técnicas e atletas das duas equipes entraram na quadra para conter a confusão, e o confronto acabou encerrado.

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Atletas receberam atendimento

A jogadora atingida pelos chutes foi encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, acompanhada por representantes da Secretaria de Esporte e Juventude do Eusébio. Segundo a Prefeitura, ela passa bem.

A presidente do Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, informou que tanto a atleta agredida na cabeça quanto a jogadora atingida pelo soco receberam alta e seguem em recuperação em casa.

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Comissão disciplinar definiu punições

A decisão foi tomada pela Comissão Disciplinar Esportiva após análise da súmula, do relatório da arbitragem, das imagens da partida e das manifestações dos envolvidos.

Além da suspensão de cinco anos imposta à agressora e da eliminação da equipe As Resenhas do Campeonato Municipal, a Liga Desportiva do Eusébio reafirmou o compromisso com a integridade das competições e destacou que condutas violentas não serão toleradas.

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A Prefeitura do Eusébio também divulgou nota oficial repudiando o episódio e reforçando o compromisso com o esporte amador e o combate a qualquer prática antidesportiva.

Veja declaração completa da prefeitura e do clube

"A Prefeitura de Eusébio, através da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), vem a público informar que repudia veementemente a violência e qualquer tipo de prática anti-desportiva. Estamos garantindo investimentos e um calendário regular para o esporte amador, porque acreditamos na força transformadora do esporte em nossa sociedade"

Jogadora recebeu suspensão de 5 anos no esporte (Foto: Reprodução)

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