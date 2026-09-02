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Gabriel Medina é o único brasileiro 'vivo' na etapa da Fiji da WSL

Yago Dora foi eliminado na madrugada desta quarta-feira (2) nas quartas de final

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 09:53
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Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)
Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)

Apenas um representante do Brasil segue na disputa em Fiji, oitava etapa da temporada 2026 da World Surf League (WSL). Embora a "Brazilian Storm" tenha conseguido levar cinco atletas para as oitavas de final, o último dia de competição contará somente com Gabriel Medina. O último eliminado foi Yago Dora, na madrugada desta quarta-feira (2), diante do norte-americano Cole Houshmand.

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O atual campeão mundial chegou a conquistar uma vaga nas quartas de final, mesma fase em que está Medina, mas acabou superado por Houshmand e ficou fora da semifinal. Com apenas cinco ondas completadas, o norte-americano somou 16,13 pontos, com notas 8,33 e 7,80, contra 13,27 do brasileiro.

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Agora, os fãs brasileiros mantêm a esperança em Medina para voltar a ter a bandeira verde-amarela no topo da etapa de Cloudbreak – no ano passado, a vitória ficou com Yago Dora. A próxima, e última, chamada está prevista para acontecer às 15h45 (de Brasília), quando deve começar a disputa que definirá os finalistas do masculino.

Para chegar à decisão, Gabriel terá de superar o francês Kauli Vaast ainda nas quartas de final. Em caso de vitória, o surfista brasileiro enfrenta o vencedor do confronto entre o japonês Connor O'Leary e o norte-americano Griffin Colapinto na semifinal. A outra chave já tem um duelo definido em busca da decisão: Cole Houshmand (EUA) x Leonardo Fioravanti (ITA). A competição entra agora em sua fase decisiva, com quatro surfistas ainda na briga pelo troféu.

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Medina é, portanto, a última esperança brasileira na busca por mais um título em Fiji. Além dele e de Yago Dora, Italo Ferreira, Samuel Pupo e Miguel Pupo também chegaram às oitavas de final, mas acabaram eliminados antes da definição das quartas.

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Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)
Gabriel Medina em ação na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)
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