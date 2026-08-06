Brasil conquista ouro no Mundial Sub-20 de atletismo Alessandro Borges é quarto brasileiro a subir ao lugar mais alto do pódio na categoria

O dia 6 de agosto de 2026 começou de uma forma especial para o atletismo brasileiro: no lugar mais alto do pódio. Na madrugada desta quinta-feira, Alessandro Borges conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, disputado em Eugene, no Oregon (EUA). Favorito no arremesso de peso, o brasileiro confirmou o bom momento e ficou com o título.

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A marca de 20,35 m, além de ser a melhor de sua carreira com o implemento de 6 kg, garantiu o ouro por apenas quatro centímetros de vantagem. O sul-coreano Park Si-hoon ficou com a prata, ao alcançar 20,31 m, enquanto o sul-africano Jaco Van Dyk completou o pódio com 19,80 m.

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Curiosamente, Alessandro precisou de apenas um arremesso para assegurar vaga na final. Com 19,63 m, superou em 13 centímetros a marca de corte e avançou com tranquilidade. O resultado também representou uma evolução em relação ao Mundial de 2024, quando não conseguiu chegar à decisão.

Natural de Bastos (SP), Alessandro começou no atletismo em 2022, por meio de um projeto de base da Associação Cultural Nipo-Brasileira da cidade. Atualmente, o paulista treina em Uberlândia (MG), ao lado do campeão mundial indoor e recordista sul-americano Darlan Romani, e também recebe orientações do técnico cubano Justo Navarro.

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O ouro coroou uma sequência de conquistas do brasileiro nas categorias de base. Alessandro é tricampeão brasileiro sub-20, atual campeão brasileiro sub-23, bicampeão sul-americano sub-20, campeão pan-americano da categoria e também conquistou, nesta temporada, o título do Campeonato Ibero-Americano Sub-20.

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Agora campeão mundial, Alessandro passa a integrar o seleto grupo de brasileiros que conquistaram o ouro no Mundial Sub-20. Um dos principais nomes da lista é Thiago Braz, campeão do salto com vara na edição de Barcelona, em 2012.

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