Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Makhachev x Garry: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 330

Evento será realizado em Philadelphia, nos EUA, a partir das 18h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 15:00
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)
Islam Makhachev vence Jack Della Maddalena no UFC 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

O Ultimate retorna com o UFC 330, sétimo evento numerado de 2026, neste sábado (15). Nas lutas principais, duas disputas de cinturão: dos meio-médios, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry; e dos palhas, com Mackenzie Dern e Gillian Robertson. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Confira a análise do card principal do UFC 330

Ao todo, 11 combates estão confirmados para o UFC 330, que acontece no dia 15 de agosto. Em destaque no Brasil, Mackenzie Dern e Edson Barboza levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Kauê Fernandes, Vicente Luque, Rafael Tobias e o estreante Lucas Fernando representam o país na porção preliminar.

continua após a publicidade

Makhachev x Machado Garry

Islam Makhachev fará sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios (até 77 kg) após conquistar o segundo título da carreira diante de Jack Della Maddalena. Com 28 vitórias e apenas uma derrota no MMA, o campeão chega ao confronto com um dos retrospectos mais impressionantes do UFC, além de triunfos sobre Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Dustin Poirier. Uma nova vitória também colocará o russo acima de Anderson Silva no recorde de maior sequência de vitórias da história da organização.

Do outro lado, Ian Machado Garry terá sua primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC. O irlandês chega embalado por três vitórias consecutivas desde a dura derrota para Shavkat Rakhmonov em 2024. Nas lutas mais recentes, superou Belal Muhammad, Carlos Prates e Michael Page, resultados que o colocaram definitivamente entre os principais nomes dos meio-médios. Agora, ele tenta interromper o reinado de Makhachev e assumir o topo da categoria.

continua após a publicidade

Dern x Robertson

Mackenzie Dern fará sua primeira defesa de cinturão no UFC após conquistar o título do peso-palha (até 52,2 kg) ao derrotar Virna Jandiroba no UFC 329. Faixa-preta de jiu-jítsu e uma das principais especialistas em finalizações da categoria, a brasileira acumula o maior número de vitórias por submissão na história da divisão e construiu uma trajetória de destaque na organização ao longo de oito anos.

A desafiante será Gillian Robertson, que garantiu a oportunidade após uma sequência de vitórias importantes sobre destaque do Top 5. Revelada no The Ultimate Fighter 26, a canadense também carrega um recorde expressivo no jiu-jítsu: é a atleta com mais finalizações na história do MMA feminino do UFC. Agora, tenta transformar sua especialidade no jogo de chão no primeiro cinturão da carreira e destronar uma das principais grapplers da divisão.

continua após a publicidade
Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

➡️ Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

FICHA TÉCNICA
UFC 330

📆 Data: 15 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson
Peso-médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
Peso-leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics

continua após a publicidade

Card Preliminar - 18h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rafael Tobias x Lucas Fernando
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai

Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry
Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry (Foto: Divulgação/UFC)

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 330
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Lutas

AO VIVO: Acompanhe o card do UFC 330 com dois cinturões em jogo

Há 2 horas
Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Lutas

Dana White explica por que Makhachev não é o maior da história

Há 8 horas
Pôster oficial do UFC 330, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry

Lutas

Ian Garry promete destronar Makhachev antes do UFC 330

Há 10 horas
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Lutas

VÍDEO: Pantoja perde a paciência com Van e promete acerto de contas no UFC 331

Há 10 horas
ufc-kansas-city-ian-machado-garry-carlos-prates

Lutas

Desafiante no UFC 330 é irlandês de nascimento e brasileiro de coração

Há 10 horas
Carlos Prates é um dos destaques dos meio-médios do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Lutas

Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do Brasil

Há 11 horas
Mais LANCE!
Gillian Robertson cerra os punhos enquanto posa para foto na pesagem cerimonial do UFC 330

Rival de Mackenzie Dern no UFC 330 diz que fará luta violenta por cinturão

Mackenzie Dern e a filha, Moa com o cinturão

UFC relembra encontro emocionante de Mackenzie Dern com filha

Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White anuncia planos para novo 'evento impossível' no UFC

Islam Makhachev vence cinturão contra Jack Della Maddalena 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Makhachev se irrita em coletiva do UFC 330: 'Cale a boca'

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

UFC 330: Makhachev diz que recorde de Anderson Silva é pouco

Mackenzie Dern ergue os braços para comemorar uma das vitórias no UFC

Mackenzie Dern defende único cinturão do Brasil no UFC

Brasileira Mackenzie Dern em treino para o UFC 330

Brasileira campeã do UFC manda recado após encarada

Prichard Colon em foto de arquivo

Ex-lutador de boxe Prichard Colón morre aos 33 anos

Islam Makhachev se prepara para luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @islam_makhachev)

Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vez

Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Astro do UFC ataca presidente do Corinthians após saída de Memphis: 'Luta a fazer'

Diego Lopes na vitória sobre Jean Silva no Noche UFC. (Foto: Cooper Neill/Zuffa LLC)

Diego Lopes anuncia mudança no UFC e se aproxima de Charles do Bronx

Mackenzie Dern em entrevista ao UFC

Brasileira campeã do UFC fala de aprendizado em derrota

Deiveson já foi campeão no peso mosca (Reprodução/UFC)

Brasileiro ex-campeão do UFC encara promessa dos galos, diz jornalista