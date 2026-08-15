Makhachev x Garry: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 330
Evento será realizado em Philadelphia, nos EUA, a partir das 18h (de Brasília)
O Ultimate retorna com o UFC 330, sétimo evento numerado de 2026, neste sábado (15). Nas lutas principais, duas disputas de cinturão: dos meio-médios, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry; e dos palhas, com Mackenzie Dern e Gillian Robertson. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
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Confira a análise do card principal do UFC 330
Ao todo, 11 combates estão confirmados para o UFC 330, que acontece no dia 15 de agosto. Em destaque no Brasil, Mackenzie Dern e Edson Barboza levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Kauê Fernandes, Vicente Luque, Rafael Tobias e o estreante Lucas Fernando representam o país na porção preliminar.
Makhachev x Machado Garry
Islam Makhachev fará sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios (até 77 kg) após conquistar o segundo título da carreira diante de Jack Della Maddalena. Com 28 vitórias e apenas uma derrota no MMA, o campeão chega ao confronto com um dos retrospectos mais impressionantes do UFC, além de triunfos sobre Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Dustin Poirier. Uma nova vitória também colocará o russo acima de Anderson Silva no recorde de maior sequência de vitórias da história da organização.
Do outro lado, Ian Machado Garry terá sua primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC. O irlandês chega embalado por três vitórias consecutivas desde a dura derrota para Shavkat Rakhmonov em 2024. Nas lutas mais recentes, superou Belal Muhammad, Carlos Prates e Michael Page, resultados que o colocaram definitivamente entre os principais nomes dos meio-médios. Agora, ele tenta interromper o reinado de Makhachev e assumir o topo da categoria.
Dern x Robertson
Mackenzie Dern fará sua primeira defesa de cinturão no UFC após conquistar o título do peso-palha (até 52,2 kg) ao derrotar Virna Jandiroba no UFC 329. Faixa-preta de jiu-jítsu e uma das principais especialistas em finalizações da categoria, a brasileira acumula o maior número de vitórias por submissão na história da divisão e construiu uma trajetória de destaque na organização ao longo de oito anos.
A desafiante será Gillian Robertson, que garantiu a oportunidade após uma sequência de vitórias importantes sobre destaque do Top 5. Revelada no The Ultimate Fighter 26, a canadense também carrega um recorde expressivo no jiu-jítsu: é a atleta com mais finalizações na história do MMA feminino do UFC. Agora, tenta transformar sua especialidade no jogo de chão no primeiro cinturão da carreira e destronar uma das principais grapplers da divisão.
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FICHA TÉCNICA
UFC 330
📆 Data: 15 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson
Peso-médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
Peso-leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics
Card Preliminar - 18h
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rafael Tobias x Lucas Fernando
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai
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