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Bárbara Domingos avança à final do Mundial de Ginástica Rítmica

Competição é a primeira oportunidade de classificação para os Jogos de Los Angeles

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
13/08/2026 18:10
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A brasileira Babi Domingos se apresenta na bola durante o Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt
A brasileira Babi Domingos se apresenta na bola durante o Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt (Foto: Melogym/ CBG)

A brasileira Babi Domingos avançou à final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha. Nesta quinta-feira (13), a atleta somou 82.300 pontos após os dois dias de classificatórias e terminou na 16ª posição. Ao todo, 18 ginastas passavam de fase.

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Atleta mais experiente da seleção brasileira, Babi começou a disputa nas maças, aparelho em que somou 27.350 pontos, e na sequência se apresentou na fita, com nota de 27.300. Nesta quinta (13), a ginasta completou sua rotação com as séries de arco e bola, e conseguiu mais 27.650 e 26.500. Após concluir sua participação, a brasileira precisou aguardar mais três grupos de atletas competirem para confirmar sua posição final.

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— Sei que posso muito mais do que mostrei nesses dois dias, mas estou preparada. O individual é uma competição longa e a gente precisa saber dosar muito bem. Aqui é um grande passo para um grande sonho que é, no ano que vem, me classificar para as Olimpíadas no ano que vem - avaliou a ginasta.

Outras duas brasileiras disputaram o Mundial, mas não competiram nos quatro aparelhos. Jojô Santos, 24 anos, se apresentou no arco (26.050) e nas maças (25.200). Maria Alexandre, 19, competiu na fita (27.200) e na bola (27.450), aparelho em que se aproximou da final.

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A brasileira Maria Alexandre se apresenta na fita durante o Mundial de Ginástica Rítmica em Frankfurt, na Alemanha
A brasileira Maria Alexandre se apresenta na fita durante o Mundial de Ginástica Rítmica em Frankfurt, na Alemanha (Foto: MeloGym/ CBG)

Mundial vale vaga para Los Angeles 2028

O Mundial de Ginástica Rítmica de Frankfurt é a primeira oportunidade de classificação na modalidade para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Nesta primeira etapa, a competição distribuirá três vagas no individual geral e outras três no conjunto, ou seja, quem subir ao pódio garante a classificação para seu país.

A principal chance de vaga antecipada para o Brasil é no conjunto geral, que compete neste sábado pelo pódio. No domingo, a programação do evento fica reservada para as finais por aparelhos, tanto no individual quanto no conjunto.

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