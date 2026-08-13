Ex-lutador de boxe Prichard Colón morre aos 33 anos
Ex-boxeador de Porto Rico se aposentou em 2015, após sofrer golpes ilegais na nuca
O mundo das lutas está de luto pela morte de Prichard Colón, aos 33 anos. O ex-lutador porto-riquenho sofreu hemorragia celebral, após receber golpes ilegais na nuca durante luta em 2015 e ficou 221 dias em coma. Desde então, o ex-atleta passou a viver em estado vegetativo e sua morte foi noticiada pelo pai, nesta quinta-feira (13).
➡️Brasileira campeã do UFC fala de aprendizado em derrota
➡️UFC: Lexa grava vídeo para brasileira que defende cinturão
➡️Brasileira campeã do UFC revela provocações de rival antes de defesa do cinturão
- Bom dia a todos. Lamento informar o falecimento do meu filho Prichard. Ele partiu deste mundo terreno e agora está em um lugar melhor. Fiz todo o possível para realizar o desejo e o sonho dele de vir passar as férias em Porto Rico, como ele tanto queria, mas não foi possível. Agradeço por tantos anos de amor e orações. Por favor, continuem nos incluindo em suas orações sempre que puderem - escreveu o pai de Prichard Colón, sem divulgar a causa.
➡️Ex-campeão do UFC descarta Jon Jones e Anderson Silva como maiores da história
o boxeador porto riquenho Prichard Cólon faleceu hoje.— José Louis (@concatenarsim) August 13, 2026
A história dele viralizou após ele ficar inválido por conta de uma lesão sofrida por uma sequência de golpes ilegais na nuca em uma luta em 2015.
Prichard foi forçado a se aposentar com um cartel invicto de 16 vitórias,… https://t.co/5kRr8imjt1
Em sua carreira no boxe, o porto-riquenho somou 16 vitórias (13 delas por nocaute) e uma derrota. A luta que culminou com a grave lesão cerebral foi contra Terrel Williams
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Makhachev defende segundo cinturão do UFC pela primeira vezHá 3 horas
Lutas
Astro do UFC ataca presidente do Corinthians após saída de Memphis: 'Luta a fazer'Há 5 horas
Lutas
Diego Lopes anuncia mudança no UFC e se aproxima de Charles do BronxHá 5 horas
Lutas
Brasileira campeã do UFC fala de aprendizado em derrotaHá 20 horas
Lutas
Brasileiro ex-campeão do UFC encara promessa dos galos, diz jornalistaHá 1 dia
Lutas
Seis lutadores do Brasil são afetados por mudanças no ranking do UFCHá 1 dia
Mais LANCE!