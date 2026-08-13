Ex-lutador de boxe Prichard Colón morre aos 33 anos Ex-boxeador de Porto Rico se aposentou em 2015, após sofrer golpes ilegais na nuca

O mundo das lutas está de luto pela morte de Prichard Colón, aos 33 anos. O ex-lutador porto-riquenho sofreu hemorragia celebral, após receber golpes ilegais na nuca durante luta em 2015 e ficou 221 dias em coma. Desde então, o ex-atleta passou a viver em estado vegetativo e sua morte foi noticiada pelo pai, nesta quinta-feira (13).

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- Bom dia a todos. Lamento informar o falecimento do meu filho Prichard. Ele partiu deste mundo terreno e agora está em um lugar melhor. Fiz todo o possível para realizar o desejo e o sonho dele de vir passar as férias em Porto Rico, como ele tanto queria, mas não foi possível. Agradeço por tantos anos de amor e orações. Por favor, continuem nos incluindo em suas orações sempre que puderem - escreveu o pai de Prichard Colón, sem divulgar a causa.



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o boxeador porto riquenho Prichard Cólon faleceu hoje.



A história dele viralizou após ele ficar inválido por conta de uma lesão sofrida por uma sequência de golpes ilegais na nuca em uma luta em 2015.



Prichard foi forçado a se aposentar com um cartel invicto de 16 vitórias,… https://t.co/5kRr8imjt1 — José Louis (@concatenarsim) August 13, 2026

Em sua carreira no boxe, o porto-riquenho somou 16 vitórias (13 delas por nocaute) e uma derrota. A luta que culminou com a grave lesão cerebral foi contra Terrel Williams

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