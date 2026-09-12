Ana Sátila conquistou o ouro no C1 na etapa final da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, neste sábado (12), em La Seu d'Urgell, na Espanha. A brasileira terminou a final com 103s85, superou a espanhola Miren Lazkano e a tcheca Tereza Kneblova e voltou a vencer uma etapa da competição após seis anos.

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O tempo colocou Sátila à frente da espanhola Miren Lazkano, que terminou com 104s55, e da tcheca Tereza Kneblova, com 104s64. A brasileira ainda tocou a segunda porta do percurso, mas o erro não a impediu de terminar com a melhor marca da decisão.

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O ouro também dá à brasileira pontos importantes para o ranking classificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A conquista veio pouco depois de Sátila ficar fora da final do C1 no Mundial, disputado em julho.

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Da 21ª colocação à briga pelo ouro

A campanha de Sátila em La Seu d'Urgell esteve perto de acabar antes da semifinal. Na classificatória, a brasileira foi apenas a 21ª colocada, com 108s85 e dois toques em portas. A marca, porém, bastou para colocá-la entre as atletas que avançaram de fase.

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Na semifinal, a resposta veio no cronômetro. Sátila fez 102s28, terceira melhor marca da disputa, e garantiu um lugar na decisão mesmo repetindo a ocorrência de um toque no percurso.

Ana Sátila em ação na Canoagem (Foto: CBCA)

Omira Estácia, irmã de Ana, também chegou à semifinal. Com o 18º tempo, no entanto, ela não conseguiu avançar para a disputa do pódio.

Na final, Sátila entrou no percurso entre as últimas competidoras. O toque na segunda porta voltou a aparecer, mas não comprometeu o restante da descida. Com 103s85, a brasileira assumiu a liderança e passou a acompanhar as tentativas das adversárias.

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Huang Juan, da China, ainda tinha a possibilidade de tirar o ouro de Sátila, mas perdeu uma porta. Depois, Doriane Delassus também não conseguiu superar a brasileira e terminou longe das três primeiras.

Ouro que não vinha desde 2020

A vitória na Espanha recoloca Sátila no lugar mais alto do pódio da Copa do Mundo após seis anos. O último ouro da brasileira no circuito havia sido conquistado em 2020. O resultado também interrompe um intervalo de quase um ano sem medalha na competição. A conquista anterior havia sido a prata no C1 da etapa de Augsburg, na Alemanha, em setembro de 2025.

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Com o título deste sábado, Sátila chegou a 19 medalhas em etapas da Copa do Mundo desde 2015. São cinco ouros, além de cinco medalhas conquistadas em Mundiais — entre elas, o título do kayak cross em 2018, no Rio de Janeiro.

A brasileira já havia disputado o K1 em La Seu d'Urgell na sexta-feira (11), terminando na quinta colocação. Agora, ela volta ao percurso neste domingo (13), às 8h30 (de Brasília), para disputar o kayak cross.

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