AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP da Espanha, etapa da F1

A Fórmula 1 retornou às atividades do GP da Espanha de 2026, neste sábado (12), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Madring e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1

Acompanhe como foi o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

Pilotos terão os últimos 15 minutos para novos testes

Sessão reiniciada!

Barreira de proteção ainda está em conserto...

Lembrando: o cronômetro não para durante treino livre

Bandeira vermelha!

Lewis Hamilton bate, e sessão é interrompida

Apenas Bortoleto e Hulkenberg registraram volta com pneus médios, enquanto o resto está com macios

Leclerc volta para a liderança, com 1m33s332

Novo líder: Kimi Antonelli chega ao topo!

A Ferrari chegou! Leclerc assume a ponta, mas volta a perder para Hamilton

Primeiro tempo rápido é de Bortoleto, que logo é superado por Hulkenberg

As duplas da Williams, Aston Martin, além de Valtteri Bottas e Franco Colapinto, também entram na disputa

Pouco depois, Nico Hulkenberg segue o exemplo do companheiro de Audi

Gabriel Bortoleto foi o primeiro piloto a sair dos boxes

Diferente dos dois primeiros treinos, as equipes não se apressam para entrar na pista

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP da Espanha começa em 15 minutos

Relembre o GP da Itália:

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E os horários dos treinos no GP da Espanha?

SÁBADO, 12 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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