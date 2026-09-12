AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP da Espanha, etapa da F1
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Madring
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP da Espanha de 2026, neste sábado (12), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Madring e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
➡️ GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1
Acompanhe como foi o TL3
*EM ATUALIZAÇÃO
- Pilotos terão os últimos 15 minutos para novos testes
- Sessão reiniciada!
- Barreira de proteção ainda está em conserto...
- Lembrando: o cronômetro não para durante treino livre
- Bandeira vermelha!
- Lewis Hamilton bate, e sessão é interrompida
- Apenas Bortoleto e Hulkenberg registraram volta com pneus médios, enquanto o resto está com macios
- Leclerc volta para a liderança, com 1m33s332
- Novo líder: Kimi Antonelli chega ao topo!
- A Ferrari chegou! Leclerc assume a ponta, mas volta a perder para Hamilton
- Primeiro tempo rápido é de Bortoleto, que logo é superado por Hulkenberg
- As duplas da Williams, Aston Martin, além de Valtteri Bottas e Franco Colapinto, também entram na disputa
- Pouco depois, Nico Hulkenberg segue o exemplo do companheiro de Audi
- Gabriel Bortoleto foi o primeiro piloto a sair dos boxes
- Diferente dos dois primeiros treinos, as equipes não se apressam para entrar na pista
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP da Espanha começa em 15 minutos
- Relembre o GP da Itália:
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E os horários dos treinos no GP da Espanha?
SÁBADO, 12 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
Previsão de chuva para etapa
A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.
Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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