Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP da Espanha, etapa da F1

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Madring

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 07:15
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades do GP da Espanha de 2026, neste sábado (12), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Madring e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1

Acompanhe como foi o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Pilotos terão os últimos 15 minutos para novos testes
  • Sessão reiniciada!
  • Barreira de proteção ainda está em conserto...
  • Lembrando: o cronômetro não para durante treino livre
  • Bandeira vermelha!
  • Lewis Hamilton bate, e sessão é interrompida
  1. Apenas Bortoleto e Hulkenberg registraram volta com pneus médios, enquanto o resto está com macios
  1. Leclerc volta para a liderança, com 1m33s332
  • Novo líder: Kimi Antonelli chega ao topo!
  1. A Ferrari chegou! Leclerc assume a ponta, mas volta a perder para Hamilton
  1. Primeiro tempo rápido é de Bortoleto, que logo é superado por Hulkenberg
  1. As duplas da Williams, Aston Martin, além de Valtteri Bottas e Franco Colapinto, também entram na disputa
  • Pouco depois, Nico Hulkenberg segue o exemplo do companheiro de Audi
  1. Gabriel Bortoleto foi o primeiro piloto a sair dos boxes
  • Diferente dos dois primeiros treinos, as equipes não se apressam para entrar na pista

COMEÇOU!

  • Terceiro treino livre do GP da Espanha começa em 15 minutos
  • Relembre o GP da Itália:

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

E os horários dos treinos no GP da Espanha?

SÁBADO, 12 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

continua após a publicidade

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Oscar Piastri em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste sábado (12)

Há 4 horas
Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2

Fórmula 1

Próximo da F1, Rafael Câmara será avaliado pela Ferrari em Ímola

Há 16 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1

Há 16 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto manda recado para pilotos da F1: 'Se tiver medo, está na profissão errada'

Há 19 horas
Kimi Antonelli em ação no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Antonelli volta a liderar F1 em treino livre 2 no GP da Espanha

Há 20 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Russell supera Ferrari e lidera o treino livre 1 no GP da Espanha na F1

Há 1 dia
Mais LANCE!
O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha nesta sexta-feira (11)

Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Bortoleto revela desafio no novo circuito da F1: 'Muito cansativa'

Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026

Leclerc é liberado após acidente e está confirmado no GP da Espanha

Carro de Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing, durante a etapa da Feature Race da Fórmula 2

Rafael Câmara mira liderança da F2 em estreia no Madring

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Kimi Antonelli recebe apoio de Vettel para recorde histórico da F1

Robin Raikkonen assina com Red Bull, ao lado de Laurent Mekis e os pais (Foto: Divulgação)

Aos 11 anos, filho de Kimi Raikkonen é anunciado pela Red Bull

Freddie Slater, da F3, em ação na curva La Monumental, a de maior inclinação da F1 2026

Antes da F1, estreia do novo GP da Espanha teve 19 bandeiras vermelhas

Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

F1: Hamilton alerta para problemas de comunicação na Ferrari

Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Participação de Leclerc na Ferrari no GP da Espanha vira dúvida após acidente na F1

Isack Hadjar no GP da Bélgica pela F1 2026

Piloto da Red Bull segue fora da F1 no GP da Espanha

Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Bortoleto ainda tem chances? Nove pilotos já estão fora da briga pelo título da F1

Gabriel Bortoleto no GP da China pela F1 2026 (Foto: Jade GAO / AFP)

Bortoleto revela expectativa para estreia da F1 em Madri: 'Espero lutar por algo mais'

Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1 com óculos

Ex-chefão da Fórmula 1 é detido aos 95 anos após levar espingarda em avião