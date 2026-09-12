Apelidadas carinhosamente de "gêmeas" pelos fãs de vôlei, mesmo sendo diferentes fisicamente, Ana Cristina e Julia Bergmann mantêm uma amizade na Seleção Brasileira que começou ainda nas categorias de base. No Campeonato Sul-Americano, as duas disputam as últimas partidas da temporada de seleções, antes de seguirem caminhos diferentes nos clubes. Julia se transferiu para o voleibol italiano e não atuará mais na Turquia, local do time que Ana seguirá defendendo.

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Apesar de já terem se enfrentado ainda adolescentes, em competições de clubes como a Taça Paraná, Ana Cristina e Julia Bergmann tiveram um contato mais próximo em 2019, quando dividiram quarto na concentração da Seleção de base. Em 2022, com ambas já na equipe adulta, foi o início do fortalecimento da amizade, que se estende até hoje.

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— A nossa amizade começou no vôlei, mas é pra vida dentro e fora de quadra. Acho que a gente se entende muito bem. A gente é bem diferente, mas de certa forma se complementa, então ela é uma pessoa muito especial pra mim e vou ela o resto da minha vida — disse Ana Cristina ao Lance!.

Para além do contato no dia a dia do time de Zé Roberto, Ana e Julia compartilharam também os bastidores dos clubes nas últimas três temporadas. Elas defenderam times da mesma cidade na Turquia. Agora, Ana segue no Fenerbahçe para a próxima temporada, mas Julia se despediu do Türk Hava Yolları SK e irá atuar no voleibol italiano.

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No Maracanãzinho, durante a disputa do Sul-Americano, fãs flagram muitos momentos de abraços e carinho entre as duas, já demonstrando sintomas de saudade no campeonato que marca o último compromisso da Amarelinha no ano antes da temporada de clubes. Para Julia Bergmann, pensar que não estará mais junto de Ana no dia a dia já causa sensação de tristeza.

— Agora, vamos aproveitar esses últimos momentos que temos juntas. Também fora de quadra, no quarto ou em outras situações. Vou sentir muita falta dela. Acho que a gente teve um crescimento juntas por muitos anos. Uma amizade muito forte. E é isso. Aproveitar o tempo que nos resta.

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Ana Cristina e Julia Bergmann comemoram ponto na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Dentro de quadra, na VNL, as "supergêmeas" foram responsáveis por assumir a responsabilidade de Gabi Guimarães na entrada de rede. E as ponteiras corresponderam o objetivo à altura, suprindo a ausência da companheira lesionada. Ana Cristina terminou a campanha do vice-campeonato do Brasil como 5ª maior pontuadora, com 256 acertos. Já Julia Bergmann foi a 7ª - 235 pontos.

Já no Sul-Americano, com o retorno da capitã, Ana vem atuando como titular, e Bergmann entra em momentos pontuais da partida, após ter começado em quadra todos os 15 jogos do Brasil na Liga das Nações. As duas são peças-chave da Seleção em busca do torneio continental, que garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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