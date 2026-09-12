Em tom de 'despedida', Ana Cristina e Julia Bergmann vivem amizade na Seleção
Jogadoras atuaram por clubes da mesma cidade, na Turquia, ao longo de três temporadas
Apelidadas carinhosamente de "gêmeas" pelos fãs de vôlei, mesmo sendo diferentes fisicamente, Ana Cristina e Julia Bergmann mantêm uma amizade na Seleção Brasileira que começou ainda nas categorias de base. No Campeonato Sul-Americano, as duas disputam as últimas partidas da temporada de seleções, antes de seguirem caminhos diferentes nos clubes. Julia se transferiu para o voleibol italiano e não atuará mais na Turquia, local do time que Ana seguirá defendendo.
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Apesar de já terem se enfrentado ainda adolescentes, em competições de clubes como a Taça Paraná, Ana Cristina e Julia Bergmann tiveram um contato mais próximo em 2019, quando dividiram quarto na concentração da Seleção de base. Em 2022, com ambas já na equipe adulta, foi o início do fortalecimento da amizade, que se estende até hoje.
— A nossa amizade começou no vôlei, mas é pra vida dentro e fora de quadra. Acho que a gente se entende muito bem. A gente é bem diferente, mas de certa forma se complementa, então ela é uma pessoa muito especial pra mim e vou ela o resto da minha vida — disse Ana Cristina ao Lance!.
Para além do contato no dia a dia do time de Zé Roberto, Ana e Julia compartilharam também os bastidores dos clubes nas últimas três temporadas. Elas defenderam times da mesma cidade na Turquia. Agora, Ana segue no Fenerbahçe para a próxima temporada, mas Julia se despediu do Türk Hava Yolları SK e irá atuar no voleibol italiano.
No Maracanãzinho, durante a disputa do Sul-Americano, fãs flagram muitos momentos de abraços e carinho entre as duas, já demonstrando sintomas de saudade no campeonato que marca o último compromisso da Amarelinha no ano antes da temporada de clubes. Para Julia Bergmann, pensar que não estará mais junto de Ana no dia a dia já causa sensação de tristeza.
— Agora, vamos aproveitar esses últimos momentos que temos juntas. Também fora de quadra, no quarto ou em outras situações. Vou sentir muita falta dela. Acho que a gente teve um crescimento juntas por muitos anos. Uma amizade muito forte. E é isso. Aproveitar o tempo que nos resta.
Dentro de quadra, na VNL, as "supergêmeas" foram responsáveis por assumir a responsabilidade de Gabi Guimarães na entrada de rede. E as ponteiras corresponderam o objetivo à altura, suprindo a ausência da companheira lesionada. Ana Cristina terminou a campanha do vice-campeonato do Brasil como 5ª maior pontuadora, com 256 acertos. Já Julia Bergmann foi a 7ª - 235 pontos.
Já no Sul-Americano, com o retorno da capitã, Ana vem atuando como titular, e Bergmann entra em momentos pontuais da partida, após ter começado em quadra todos os 15 jogos do Brasil na Liga das Nações. As duas são peças-chave da Seleção em busca do torneio continental, que garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
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