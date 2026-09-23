Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de ouro nos 400m rasos dos Jogos Sul-Americanos 2026, nesta quarta-feira (23), em Santa Fé, na Argentina. O brasileiro venceu a final com 44s61, estabeleceu novamente o recorde da competição e confirmou o bom momento na reta final da temporada.

A marca superou o recorde que o próprio Piu havia estabelecido na semifinal, na terça-feira (22), quando correu 44s99. Na decisão, Alison baixou novamente o tempo e terminou à frente do venezuelano Javier Gomez, prata com 45s48, e do chileno Martin Kouyoumdjian, bronze com 45s99.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Piu fecha temporada com todas as provas abaixo de 45 segundos

Apesar do ouro e do novo recorde dos Jogos Sul-Americanos, Alison tinha uma meta ainda mais ambiciosa para a final: correr pela primeira vez abaixo dos 44 segundos e se aproximar do recorde brasileiro dos 400m rasos, de 44s29, estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999.

O resultado, porém, reforçou a regularidade do brasileiro ao longo de 2026. Em todas as provas de 400m rasos disputadas na temporada, Alison registrou marcas abaixo dos 45 segundos. Seu melhor tempo na distância é 44s38, obtido em abril, em Gainesville, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Temporada de recorde mundial nos 400m com barreiras

A principal prova de Alison dos Santos segue sendo os 400m com barreiras. Em agosto, o brasileiro estabeleceu o recorde mundial da distância ao marcar 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League.

Antes dos Jogos Sul-Americanos, Piu também venceu a primeira edição do Ultimate Championship, em 13 de setembro, em Budapeste, na Hungria. Na ocasião, completou os 400m com barreiras em 45s98 e se tornou o único atleta a correr a prova abaixo dos 46 segundos em duas oportunidades.

continua após a publicidade

Em julho, Alison ainda conquistou os títulos dos 400m com barreiras e dos 400m rasos no Troféu Brasil, disputado no Ibirapuera. Na prova sem barreiras, venceu com 44s60.

O título nacional foi um marco no currículo do paulista. Campeão mundial e duas vezes medalhista olímpico, Alison ainda não havia conquistado um campeonato brasileiro adulto em provas individuais.

continua após a publicidade

Alison dos Santos em ação na etapa de Bruxelas da Diamond League 2026 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.