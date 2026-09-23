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Alison dos Santos quebra recorde e ganha ouro nos Jogos Sul-Americanos

Piu vence os 400m rasos em Santa Fé, melhora a marca da competição pelo segundo dia seguido

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 23:17
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Alison dos Santos comemora recorde mundial nos 400m com barreiras na Diamond League
Alison dos Santos é o recordista mundial dos 400m com barreiras (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de ouro nos 400m rasos dos Jogos Sul-Americanos 2026, nesta quarta-feira (23), em Santa Fé, na Argentina. O brasileiro venceu a final com 44s61, estabeleceu novamente o recorde da competição e confirmou o bom momento na reta final da temporada.

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A marca superou o recorde que o próprio Piu havia estabelecido na semifinal, na terça-feira (22), quando correu 44s99. Na decisão, Alison baixou novamente o tempo e terminou à frente do venezuelano Javier Gomez, prata com 45s48, e do chileno Martin Kouyoumdjian, bronze com 45s99.

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Piu fecha temporada com todas as provas abaixo de 45 segundos

Apesar do ouro e do novo recorde dos Jogos Sul-Americanos, Alison tinha uma meta ainda mais ambiciosa para a final: correr pela primeira vez abaixo dos 44 segundos e se aproximar do recorde brasileiro dos 400m rasos, de 44s29, estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999.

O resultado, porém, reforçou a regularidade do brasileiro ao longo de 2026. Em todas as provas de 400m rasos disputadas na temporada, Alison registrou marcas abaixo dos 45 segundos. Seu melhor tempo na distância é 44s38, obtido em abril, em Gainesville, nos Estados Unidos.

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Temporada de recorde mundial nos 400m com barreiras

A principal prova de Alison dos Santos segue sendo os 400m com barreiras. Em agosto, o brasileiro estabeleceu o recorde mundial da distância ao marcar 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League.

Antes dos Jogos Sul-Americanos, Piu também venceu a primeira edição do Ultimate Championship, em 13 de setembro, em Budapeste, na Hungria. Na ocasião, completou os 400m com barreiras em 45s98 e se tornou o único atleta a correr a prova abaixo dos 46 segundos em duas oportunidades.

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Em julho, Alison ainda conquistou os títulos dos 400m com barreiras e dos 400m rasos no Troféu Brasil, disputado no Ibirapuera. Na prova sem barreiras, venceu com 44s60.

O título nacional foi um marco no currículo do paulista. Campeão mundial e duas vezes medalhista olímpico, Alison ainda não havia conquistado um campeonato brasileiro adulto em provas individuais.

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Alison dos Santos salta durante prova dos 400m com barreiras na etapa de Bruxelas da Diamond League
Alison dos Santos em ação na etapa de Bruxelas da Diamond League 2026 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

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