O Rio de Janeiro vai receber, pela primeira vez, um jogo de temporada regular da NFL. Neste domingo (27), Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no Maracanã, um dos principais palcos de futebol do Brasil, às 17h25 (de Brasília), em uma partida que deve movimentar a cidade também fora do estádio.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para quem não conseguiu ingresso ou prefere acompanhar o confronto em um bar, há opções em diferentes regiões do Rio. Estabelecimentos na Zona Sul, Tijuca e Barra da Tijuca terão transmissão de Cowboys x Ravens neste domingo. O Lance! preparou uma lista com alguns dos locais que vão exibir a partida para quem pretende acompanhar o primeiro jogo da NFL no Rio longe do Maracanã.

continua após a publicidade

Confira algumas opções para acompanhar Cowboys x Ravens:

Brewteco

O Brewteco terá transmissão de Cowboys x Ravens em seis unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. A opção atende diferentes regiões da cidade, com endereços no Leblon, Gávea, Botafogo, Tijuca, Barra e Laranjeiras.

Serviço

Data: domingo, 27 de setembro

Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

Horário: 17h25

Endereços:

Leblon: Rua Dias Ferreira, 420

Gávea: Praça Santos Dumont, 106

Botafogo: Praia de Botafogo, 400, Botafogo Praia Shopping, Terraço

Tijuca: Avenida Maracanã, 782

Rosas (Barra): Avenida Marechal Henrique Lott, 120, loja 101

Laranjeiras: Rua das Laranjeiras, 90, Mercadinho São José

Maraca Sport Bar

Na Barra da Tijuca, o Maraca Sport Bar também terá transmissão do confronto. O estabelecimento fica no Vogue Square e conta com 13 telas distribuídas pelo espaço, uma alternativa para quem pretende acompanhar a partida em um ambiente voltado à exibição de eventos esportivos. A casa abre a partir das 13h neste domingo.

continua após a publicidade

Serviço

Data: domingo, 27 de setembro

Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

Horário: 17h25

Endereço: Avenida das Américas, 8.585, lojas 140 e 141, Vogue Square, Barra da Tijuca

Funcionamento: a partir das 13h

Bar do Xexéu

Em Copacabana, o Bar do Xexéu também terá a partida na programação deste domingo. A transmissão começa a partir das 17h, pouco antes do início do confronto no Maracanã. O endereço fica na Rua Aires Saldanha, na altura de Copacabana.

continua após a publicidade

Serviço

Data: domingo, 27 de setembro

Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

Horário: 17h25

Endereço: Rua Aires Saldanha, 21, Copacabana

Funcionamento: a partir das 17h

Outras ações para Cowboys x Ravens

Além das opções de bares para acompanhar a partida, os torcedores dos Dallas Cowboys terão uma programação especial antes do confronto. O Patota Bar e Restaurante, em Vila Isabel, recebe neste domingo (27), das 13h30 às 16h30, uma tailgate party oficial da equipe, com a presença de Larry Brown, ex-jogador dos Cowboys e MVP do Super Bowl XXX.

continua após a publicidade

O evento terá serviço all-inclusive, open bar e roda de samba. Os ingressos são vendidos separadamente e custam US$ 150 por pessoa. Após o encerramento da festa, os participantes poderão seguir para o Maracanã, que fica a poucos minutos do local. A partir das 17h, o Patota também abre normalmente ao público e transmite Cowboys x Ravens.

Local: Patota Bar e Restaurante

Data: domingo, 27 de setembro de 2026

Horário: das 13h30 às 16h30

Endereço: Boulevard 28 de Setembro, nº 20 – Vila Isabel – Rio de Janeiro

Formato: evento fechado, mediante compra de ingresso e sujeito a lotação

Público estimado: cerca de 170 pessoas



continua após a publicidade

Incluído no ingresso: gastronomia all inclusive, open bar, roda de samba ao vivo, TVs e participação especial de Larry Brown, MVP do Super Bowl XXX.

Cardápio: pastéis, croquetes, risoles de camarão, espetinhos de carne e frango, tiras de frango à parmegiana, iscas de carne com fritas e sobremesas. Open bar: cervejas em garrafa e chopp, margaritas, caipirinha tradicional de cachaça, destilados e soft drinks (água e refrigerante).

NFL no Maracanã

O duelo entre Cowboys e Ravens será o primeiro jogo de temporada regular da NFL no Rio de Janeiro. Nas duas edições anteriores realizadas no Brasil, São Paulo foi a cidade escolhida para receber as partidas. Desta vez, o Maracanã será o palco do confronto, marcado para as 17h25 deste domingo (27).

continua após a publicidade

Bola de Futebol Americano com patch da NFL Rio Game (Foto: Nathália Gomes/Lance!)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.