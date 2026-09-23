NFL no Rio de Janeiro: veja bares que vão transmitir Cowboys x Ravens
Bares em diferentes regiões da cidade terão transmissão de Dallas Cowboys x Baltimore Ravens, neste domingo (27)
O Rio de Janeiro vai receber, pela primeira vez, um jogo de temporada regular da NFL. Neste domingo (27), Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no Maracanã, um dos principais palcos de futebol do Brasil, às 17h25 (de Brasília), em uma partida que deve movimentar a cidade também fora do estádio.
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Para quem não conseguiu ingresso ou prefere acompanhar o confronto em um bar, há opções em diferentes regiões do Rio. Estabelecimentos na Zona Sul, Tijuca e Barra da Tijuca terão transmissão de Cowboys x Ravens neste domingo. O Lance! preparou uma lista com alguns dos locais que vão exibir a partida para quem pretende acompanhar o primeiro jogo da NFL no Rio longe do Maracanã.
Confira algumas opções para acompanhar Cowboys x Ravens:
Brewteco
O Brewteco terá transmissão de Cowboys x Ravens em seis unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. A opção atende diferentes regiões da cidade, com endereços no Leblon, Gávea, Botafogo, Tijuca, Barra e Laranjeiras.
Serviço
Data: domingo, 27 de setembro
Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
Horário: 17h25
Endereços:
- Leblon: Rua Dias Ferreira, 420
- Gávea: Praça Santos Dumont, 106
- Botafogo: Praia de Botafogo, 400, Botafogo Praia Shopping, Terraço
- Tijuca: Avenida Maracanã, 782
- Rosas (Barra): Avenida Marechal Henrique Lott, 120, loja 101
- Laranjeiras: Rua das Laranjeiras, 90, Mercadinho São José
Maraca Sport Bar
Na Barra da Tijuca, o Maraca Sport Bar também terá transmissão do confronto. O estabelecimento fica no Vogue Square e conta com 13 telas distribuídas pelo espaço, uma alternativa para quem pretende acompanhar a partida em um ambiente voltado à exibição de eventos esportivos. A casa abre a partir das 13h neste domingo.
Serviço
Data: domingo, 27 de setembro
Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
Horário: 17h25
Endereço: Avenida das Américas, 8.585, lojas 140 e 141, Vogue Square, Barra da Tijuca
Funcionamento: a partir das 13h
Bar do Xexéu
Em Copacabana, o Bar do Xexéu também terá a partida na programação deste domingo. A transmissão começa a partir das 17h, pouco antes do início do confronto no Maracanã. O endereço fica na Rua Aires Saldanha, na altura de Copacabana.
Serviço
Data: domingo, 27 de setembro
Jogo: Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
Horário: 17h25
Endereço: Rua Aires Saldanha, 21, Copacabana
Funcionamento: a partir das 17h
Outras ações para Cowboys x Ravens
Além das opções de bares para acompanhar a partida, os torcedores dos Dallas Cowboys terão uma programação especial antes do confronto. O Patota Bar e Restaurante, em Vila Isabel, recebe neste domingo (27), das 13h30 às 16h30, uma tailgate party oficial da equipe, com a presença de Larry Brown, ex-jogador dos Cowboys e MVP do Super Bowl XXX.
O evento terá serviço all-inclusive, open bar e roda de samba. Os ingressos são vendidos separadamente e custam US$ 150 por pessoa. Após o encerramento da festa, os participantes poderão seguir para o Maracanã, que fica a poucos minutos do local. A partir das 17h, o Patota também abre normalmente ao público e transmite Cowboys x Ravens.
Local: Patota Bar e Restaurante
Data: domingo, 27 de setembro de 2026
Horário: das 13h30 às 16h30
Endereço: Boulevard 28 de Setembro, nº 20 – Vila Isabel – Rio de Janeiro
Formato: evento fechado, mediante compra de ingresso e sujeito a lotação
Público estimado: cerca de 170 pessoas
Incluído no ingresso: gastronomia all inclusive, open bar, roda de samba ao vivo, TVs e participação especial de Larry Brown, MVP do Super Bowl XXX.
- Cardápio: pastéis, croquetes, risoles de camarão, espetinhos de carne e frango, tiras de frango à parmegiana, iscas de carne com fritas e sobremesas.
- Open bar: cervejas em garrafa e chopp, margaritas, caipirinha tradicional de cachaça, destilados e soft drinks (água e refrigerante).
NFL no Maracanã
O duelo entre Cowboys e Ravens será o primeiro jogo de temporada regular da NFL no Rio de Janeiro. Nas duas edições anteriores realizadas no Brasil, São Paulo foi a cidade escolhida para receber as partidas. Desta vez, o Maracanã será o palco do confronto, marcado para as 17h25 deste domingo (27).
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