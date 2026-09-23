A temporada de seleções terminou dourada para Tainara. Após se lesionar e ficar fora da semana 3 e da fase final da VNL, a oposta se recuperou e foi fundamental para a conquista do título do Sul-Americano e da vaga olímpica em Los Angeles 2028. Encerrados os jogos da Amarelinha no ano, a jogadora do Sesc RJ Flamengo faz a estreia nos torneios de clubes nesta quinta-feira (24), na inédita Copa Supervôlei.

Tainara sofreu uma lesão no tendão quadricipital do joelho direito durante um treino da Seleção Brasileira em 26 de junho. Em entrevista ao Lance!, ela conta que, desde então, o processo de recuperação foi pensado também na temporada de clubes, visando à saúde física a longo prazo na temporada.

continua após a publicidade

— Quando eu me machuquei, o foco principal, obviamente, era pensar no Sul-Americano, o objetivo mais importante da Seleção. Mas também pensando na continuidade para o clube. Me apresentar bem era o foco. Hoje me sinto 100% preparada. Óbvio que melhorando cada dia o físico, mas o campeonato já está aí e não tem como a gente ficar fora para descansar.

➡️ Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

A oposta se recuperou a tempo do torneio continental e, com a lesão de Rosamaria, foi titular na partida contra a Argentina, que cravou o título e a vaga olímpica para o Brasil. No duelo, Tainara marcou 11 pontos, entre 10 de ataque e 1 de bloqueio. Para ela, o bom desempenho significou a concretização da "volta por cima" pós-lesão e uma dose extra de confiança para a temporada.

continua após a publicidade

— Foi muito positivo sair de um cenário muito negativo, que foi a lesão, e ir para um muito positivo, que foi a classificação para as Olimpíadas. Terminar jogando e jogando bem foi muito bom. Tudo tem um momento certo, então eu estava ali preparada para qualquer coisa. Com certeza, dá uma confiança a mais para o campeonato que vai começar amanhã e também para a temporada inteira.

Tainara comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na última Superliga, Tainara, oposta titular, acumulou 403 acertos, a 4ª maior pontuadora da competição. A campanha do Sesc RJ Flamengo terminou na semifinal, quando caiu para o Praia Clube no terceiro jogo da série.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro faz a estreia na temporada em um clássico contra o Fluminense, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (25). A partida é válida pela primeira rodada da amistosa Copa Supervôlei, que também reúne o Praia Clube, e acontece na Arena Niterói.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.