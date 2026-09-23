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'100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Recuperada de lesão, oposta volta ao Rubro-Negro após temporada de seleções

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 17:56
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Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo
Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

A temporada de seleções terminou dourada para Tainara. Após se lesionar e ficar fora da semana 3 e da fase final da VNL, a oposta se recuperou e foi fundamental para a conquista do título do Sul-Americano e da vaga olímpica em Los Angeles 2028. Encerrados os jogos da Amarelinha no ano, a jogadora do Sesc RJ Flamengo faz a estreia nos torneios de clubes nesta quinta-feira (24), na inédita Copa Supervôlei.

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Tainara sofreu uma lesão no tendão quadricipital do joelho direito durante um treino da Seleção Brasileira em 26 de junho. Em entrevista ao Lance!, ela conta que, desde então, o processo de recuperação foi pensado também na temporada de clubes, visando à saúde física a longo prazo na temporada.

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— Quando eu me machuquei, o foco principal, obviamente, era pensar no Sul-Americano, o objetivo mais importante da Seleção. Mas também pensando na continuidade para o clube. Me apresentar bem era o foco. Hoje me sinto 100% preparada. Óbvio que melhorando cada dia o físico, mas o campeonato já está aí e não tem como a gente ficar fora para descansar.

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A oposta se recuperou a tempo do torneio continental e, com a lesão de Rosamaria, foi titular na partida contra a Argentina, que cravou o título e a vaga olímpica para o Brasil. No duelo, Tainara marcou 11 pontos, entre 10 de ataque e 1 de bloqueio. Para ela, o bom desempenho significou a concretização da "volta por cima" pós-lesão e uma dose extra de confiança para a temporada.

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— Foi muito positivo sair de um cenário muito negativo, que foi a lesão, e ir para um muito positivo, que foi a classificação para as Olimpíadas. Terminar jogando e jogando bem foi muito bom. Tudo tem um momento certo, então eu estava ali preparada para qualquer coisa. Com certeza, dá uma confiança a mais para o campeonato que vai começar amanhã e também para a temporada inteira.

Tainara comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei
Tainara comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Na última Superliga, Tainara, oposta titular, acumulou 403 acertos, a 4ª maior pontuadora da competição. A campanha do Sesc RJ Flamengo terminou na semifinal, quando caiu para o Praia Clube no terceiro jogo da série.

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O Rubro-Negro faz a estreia na temporada em um clássico contra o Fluminense, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (25). A partida é válida pela primeira rodada da amistosa Copa Supervôlei, que também reúne o Praia Clube, e acontece na Arena Niterói.

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