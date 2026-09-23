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Rodada tripla inédita na F2 surge como trunfo para Rafa Câmara

Piloto brasileiro terá três oportunidades para assumir a liderança da categoria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 12:36
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Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2
Rafael Câmara venceu duas etapas da Fórmula 2 em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @formula2)

O Grande Prêmio do Azerbaijão chega com novidades e uma oportunidade única de Rafa Câmara assumir o topo da Fórmula 2. Diferente do que todos estão acostumados, a categoria de base contará com três corridas durante o fim de semana. A chance de pontuar três vezes surge como um trunfo para o brasileiro na luta pelo título.

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Embora esteja perto de conquistar sua vaga na F1, Câmara segue focado na liderança da F2. O piloto de 21 anos vem do título na categoria anterior e busca repetir o feito de ser campeão em sua temporada de estreia. Assim como aconteceu com Gabriel Bortoleto nos anos de 2023 e 2024, com títulos nas Fórmulas 3 e 2, respectivamente.

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Mas, afinal, por que o fim de semana terá três corridas? Como a F2 será a única categoria de suporte da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão, foi pensada uma maneira inédita de compor a programação da etapa. Por isso, haverá duas sessões de classificação, uma corrida Sprint e duas corridas principais.

Quinta-feira, 24 de setembro

  • Treino livre - F2 - 3h
  • Treino livre 1 - F1 - 5h30
  • Classificação 1 - F2 - 7h
  • Classificação 2 - F2 - 7h30
  • Treino livre 2 - F1 - 9h

Sexta-feira, 25 de setembro

  • Corrida Sprint - F2 - 1h15
  • Treino livre 3 - F1 - 5h30
  • Corrida principal 1 - F2 - 7h15
  • Classificação - F1 - 9h

Sábado, 26 de setembro

  • Corrida principal 2 - F2 - 4h
  • Corrida - F1 - 8h

A novidade colocará 67 pontos em jogo durante a etapa em Baku, aumentando consideravelmente a importância do fim de semana na disputa pelo campeonato. Além da pontuação das três corridas, haverá dois pontos disponíveis para cada pole position, o que amplia ainda mais o potencial de uma grande rodada para os principais candidatos ao título.

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Por isso, será importante que Rafa se mantenha à frente não somente de Nikola Tsolov, mas também de Gabriele Minì, Alexander Dunne e Noel León. Atualmente, o brasileiro ocupa a segunda posição, com 170 pontos, apenas sete atrás de Tsolov. Minì aparece em terceiro, com 153, enquanto Dunne tem 139 e León soma 119.

A disputa ganha um ingrediente extra porque Câmara ainda não conhece o circuito de Baku. O brasileiro, porém, chega ao Azerbaijão em um momento de evolução na temporada e acumula cinco poles, seis pódios e duas vitórias em 2026. A constância na classificação pode ser especialmente importante no traçado de rua, onde largar nas primeiras posições ajuda a reduzir a exposição aos incidentes.

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Rafa Câmara já está na F1?

Além da briga pelo título, o fim de semana também acontece em um momento importante para o futuro do brasileiro. Rafa Câmara está cada vez mais próximo de se tornar companheiro de Oliver Bearman na Fórmula 1.

De acordo com informações do jornalista Giuliano Duquesa, do portal italiano "Autoracer", o brasileiro se tornou o favorito para assumir uma das vagas da Haas em 2027. E o principal apoio para a contratação vem de Gene Haas, fundador e proprietário da equipe.

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Agora, com três corridas em apenas dois dias, a margem para recuperação será maior – mas qualquer erro também poderá custar caro. A expectativa, porém, é que o brasileiro siga constante no topo da tabela, apesar do tropeço no GP da Espanha.

Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2
Rafael Câmara ergue o troféu do segundo lugar no GP da Itália pela F2 (Foto: Reprodução/F2)
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