Rodada tripla inédita na F2 surge como trunfo para Rafa Câmara

O Grande Prêmio do Azerbaijão chega com novidades e uma oportunidade única de Rafa Câmara assumir o topo da Fórmula 2. Diferente do que todos estão acostumados, a categoria de base contará com três corridas durante o fim de semana. A chance de pontuar três vezes surge como um trunfo para o brasileiro na luta pelo título.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Embora esteja perto de conquistar sua vaga na F1, Câmara segue focado na liderança da F2. O piloto de 21 anos vem do título na categoria anterior e busca repetir o feito de ser campeão em sua temporada de estreia. Assim como aconteceu com Gabriel Bortoleto nos anos de 2023 e 2024, com títulos nas Fórmulas 3 e 2, respectivamente.

continua após a publicidade

Mas, afinal, por que o fim de semana terá três corridas? Como a F2 será a única categoria de suporte da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão, foi pensada uma maneira inédita de compor a programação da etapa. Por isso, haverá duas sessões de classificação, uma corrida Sprint e duas corridas principais.

Quinta-feira, 24 de setembro

Treino livre - F2 - 3h

Treino livre 1 - F1 - 5h30

Classificação 1 - F2 - 7h

Classificação 2 - F2 - 7h30

Treino livre 2 - F1 - 9h

Sexta-feira, 25 de setembro

Corrida Sprint - F2 - 1h15

Treino livre 3 - F1 - 5h30

Corrida principal 1 - F2 - 7h15

Classificação - F1 - 9h

Sábado, 26 de setembro

Corrida principal 2 - F2 - 4h

Corrida - F1 - 8h

A novidade colocará 67 pontos em jogo durante a etapa em Baku, aumentando consideravelmente a importância do fim de semana na disputa pelo campeonato. Além da pontuação das três corridas, haverá dois pontos disponíveis para cada pole position, o que amplia ainda mais o potencial de uma grande rodada para os principais candidatos ao título.

continua após a publicidade

Por isso, será importante que Rafa se mantenha à frente não somente de Nikola Tsolov, mas também de Gabriele Minì, Alexander Dunne e Noel León. Atualmente, o brasileiro ocupa a segunda posição, com 170 pontos, apenas sete atrás de Tsolov. Minì aparece em terceiro, com 153, enquanto Dunne tem 139 e León soma 119.

A disputa ganha um ingrediente extra porque Câmara ainda não conhece o circuito de Baku. O brasileiro, porém, chega ao Azerbaijão em um momento de evolução na temporada e acumula cinco poles, seis pódios e duas vitórias em 2026. A constância na classificação pode ser especialmente importante no traçado de rua, onde largar nas primeiras posições ajuda a reduzir a exposição aos incidentes.

continua após a publicidade

Rafa Câmara já está na F1?

Além da briga pelo título, o fim de semana também acontece em um momento importante para o futuro do brasileiro. Rafa Câmara está cada vez mais próximo de se tornar companheiro de Oliver Bearman na Fórmula 1.

De acordo com informações do jornalista Giuliano Duquesa, do portal italiano "Autoracer", o brasileiro se tornou o favorito para assumir uma das vagas da Haas em 2027. E o principal apoio para a contratação vem de Gene Haas, fundador e proprietário da equipe.

continua após a publicidade

Agora, com três corridas em apenas dois dias, a margem para recuperação será maior – mas qualquer erro também poderá custar caro. A expectativa, porém, é que o brasileiro siga constante no topo da tabela, apesar do tropeço no GP da Espanha.