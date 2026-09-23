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Adriano admite ansiedade para jogar na Itália: 'Viver uma nova aventura'

Ponteiro da Seleção Brasileira deixa o Campinas para jogar sua primeira temporada em uma liga estrangeira

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 17:55
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Adriano sorri para foto enquanto recebe prêmio de melhor ponteiro do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei
Adriano é premiado como melhor ponteiro do Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val e Dhavid Normando/CBV)

Autor do ace que classificou o vôlei masculino brasileiro para Los Angeles 2028, Adriano está prestes a dar mais um passo importante na carreira. Após anos de destaque na Superliga, o ponteiro de 24 anos está de malas prontas para jogar na Itália, onde viverá o que ele mesmo considera "uma nova aventura".

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Em 2026/27, o mineiro de Indaiatuba jogará no Trentino, um dos times mais tradicionais do voleibol italiano. Será a primeira experiência internacional do atacante, que terá a oportunidade de dividir a quadra com o central Flávio, companheiro de Seleção Brasileira, e o ponteiro Alessandro Michieletto, entre outros craques.

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Ao Lance!, Adriano revelou que a transferência para a Itália se trata de uma escolha de carreira necessária para a evolução de seu jogo individual. Questionado, ele confessou estar ansioso para estrear no exterior.


— Olha, estou um pouco (ansioso). Agora eu vou viver uma nova aventura, mas é um passo que eu preciso dar na minha carreira para continuar buscando a minha evolução. E eu vou muito feliz passar por qualquer perrengue que eu tenha que passar — admitiu o ponteiro, em entrevista concedida após a vitória do Brasil sobre a Argentina pelo Campeonato Sul-Americano, no último domingo (20).

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Revelado pelo APAV Vôlei, Adriano disputou a Superliga por Itapetininga e Campinas, onde se consolidou como um dos principais nomes da posição no país. Ele foi eleito melhor ponteiro da competição nas últimas três edições, além de ter chegado à final três vezes e conquistado um Sul-Americano de clubes e uma Copa Brasil pela equipe paulista.

Com a projeção no cenário nacional, Adriano virou nome recorrente nas convocações da Seleção nos últimos anos. Ele esteve presente em todos os últimos compromissos da Amarelinha, incluindo as Olimpíadas de Paris 2024 e o Mundial de 2025.

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Adriano termina ano na Seleção Brasileira em grande estilo

Adriano ataca em Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino
Adriano ataca em Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Adriano foi um dos destaques da campanha invicta da Seleção Brasileira no Sul-Americano. Foram cinco vitórias e nenhum set perdido para a equipe comandada por Bernardinho, que ficou com o título e a vaga antecipada nos Jogos Olímpicos.

Titular em quatro partidas, Adriano foi o terceiro maior pontuador do Brasil, com 34 acertos (27 de ataque, 1 de bloqueio e 6 de saque). No passe, contribuiu com 18 recepções perfeitas e foi o melhor brasileiro no fundamento. O desempenho rendeu ao ponteiro um lugar na seleção ideal do torneio.

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