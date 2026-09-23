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De Baku para a história: como surgiu o famoso 'Eu sou estúpido' de Leclerc na F1

Batida do piloto monegasco aconteceu na segunda sessão da classificação em Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 16:01
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Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Poucas frases conseguiram resumir tão bem uma falha na Fórmula 1 quanto o famoso "I am stupid" ("Eu sou estúpido", em inglês), de Charles Leclerc. A declaração virou meme entre os fãs da categoria e costuma ser lembrada até hoje quando o monegasco comete algum erro na pista. O que muita gente não sabe é que a cena aconteceu no GP do Azerbaijão de 2019, em um momento no qual Leclerc parecia caminhar para uma das grandes atuações de sua carreira.

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Naquele fim de semana, o piloto da Ferrari havia sido o mais rápido em todos os treinos livres e chegou à classificação como um dos grandes favoritos à pole position. O desempenho continuou no Q1, quando Leclerc terminou novamente na primeira colocação e mostrou que tinha ritmo para brigar pela primeira posição do grid.

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Erro de Leclerc aconteceu na curva 8

Tudo mudou, porém, quando Leclerc voltou à pista para sua segunda tentativa no Q2. Faltavam menos de oito minutos para o fim da sessão quando o piloto chegou à curva 8, um dos trechos mais estreitos e complicados do circuito de Baku. Ao tentar frear no limite, acabou travando as rodas e perdeu o controle da Ferrari, acertando de frente a barreira.

Charles Leclerc em Baku 2019
Charles Leclerc em Baku 2019 (Foto: AFP)

O acidente encerrou imediatamente a classificação de Leclerc. Se minutos antes, ele parecia ter um dos carros mais fortes do grid, agora, assistia à sessão dos boxes enquanto a Ferrari precisava lidar com os danos no SF90. A reação veio imediatamente pelo rádio e entrou para a história da categoria.

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— I am stupid. I am stupid — lamentou Leclerc, ainda dentro do carro.

A frase não ficou restrita à transmissão. Depois de sair do carro, o monegasco manteve a autocrítica e admitiu que havia desperdiçado uma oportunidade enorme. Em entrevista após a classificação, chegou a dizer que merecia o resultado e reconheceu que a Ferrari tinha velocidade suficiente para lutar pela pole naquele dia.

— Eu mereci o que aconteceu hoje. Eu fui estúpido, como disse no rádio. Eu me acalmei, mas ainda acho que fui idiota. A pole era possível hoje e eu joguei todo o potencial no lixo. Estou muito desapontado e voltarei mais forte com isso — afirmou o piloto após o acidente.

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Mesmo largando apenas em oitavo após o acidente, Leclerc ainda conseguiu transformar parte do prejuízo em recuperação durante a corrida. Com os pneus médios, avançou rapidamente no início e chegou a liderar a prova antes de a estratégia da Ferrari fazê-lo perder posições. No fim, terminou em quinto e ainda conquistou o ponto extra pela volta mais rápida.

O "I am stupid", portanto, nasceu de um dos momentos mais frustrantes da temporada de 2019 para Leclerc. Apesar disso, a frase ganhou "vida própria" nas redes sociais e acabou se transformando em um dos memes mais reconhecidos da Fórmula 1.

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