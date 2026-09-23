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GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

Vantagem de apenas oito pontos deu primeiro campeonato para holandês na Fómula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 16:34
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Hamilton e Verstappen
Lewis Hamilton e Max Verstappen disputaram mundial da F1 até a última corrida (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Por alguns minutos, Max Verstappen esteve muito perto de transformar o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2021 em mais uma vitória na temporada. O holandês controlava a corrida e caminhava para ampliar a vantagem sobre Lewis Hamilton na Fórmula 1. Até que, quando faltavam poucas voltas para a bandeirada, tudo desmoronou.

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O pneu traseiro esquerdo da Red Bull de Verstappen apresentou uma falha justamente na reta principal de Baku. O carro escapou em alta velocidade e bateu na barreira, deixando o piloto fora da corrida. De uma hora para outra, a vitória que parecia garantida desapareceu – e Hamilton ganhou uma nova chance de assumir a liderança do Mundial da F1.

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A corrida virou de cabeça para baixo

O acidente provocou a entrada do safety car e, pouco depois, a bandeira vermelha. A prova seria decidida em apenas três voltas, com uma relargada parada. Pérez, que havia herdado a primeira posição, tinha Hamilton ao seu lado na primeira fila e uma oportunidade inesperada de vencer.

Para Hamilton, bastava fazer o que parecia mais simples: terminar à frente de Pérez. Com Verstappen já fora da disputa, o britânico poderia sair de Baku na liderança do campeonato. A Mercedes tinha, portanto, a chance de transformar o abandono do rival em uma enorme vantagem na briga pelo título. Só que a relargada durou praticamente o tempo de uma freada (errada).

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Hamilton largou bem, colocou-se ao lado de Pérez e chegou à primeira curva com a possibilidade de assumir a ponta. Naquele momento, porém, o britânico clicou sem querer o botão "frenagem mágica" de sua Mercedes e passou reto pela área de escape. O carro despencou para o fim do pelotão, e a oportunidade de assumir a liderança desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido.

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Pérez ficou com a vitória, e Verstappen com o título

Enquanto Verstappen assistia à corrida dos boxes e Hamilton tentava recuperar posições, Pérez ficou sozinho na frente do pelotão da F1. O mexicano, então, controlou as duas últimas voltas e confirmou uma vitória que, poucos minutos antes, parecia improvável. Sebastian Vettel terminou em segundo, enquanto Pierre Gasly completou o pódio.

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O mais impressionante estava na tabela do campeonato. Verstappen havia perdido a chance de abrir vantagem, enquanto Hamilton desperdiçara a oportunidade de ultrapassá-lo. Os dois terminaram o domingo sem pontuar e deixaram Baku exatamente como haviam chegado: separados por poucos pontos na liderança do Mundial.

Ao fim da temporada, porém, o peso do GP do Azerbaijão parecia ainda maior. Antes da largada em Baku, Verstappen liderava o Mundial com 105 pontos, apenas quatro à frente de Hamilton, que tinha 101. Os dois saíram da corrida sem pontuar e, por isso, a diferença permaneceu exatamente a mesma.

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O detalhe que torna aquele domingo ainda mais importante aparece quando se olha para o fim do campeonato. Verstappen terminou o ano com 395,5 pontos, enquanto Hamilton ficou com 387,5 – uma diferença de oito pontos. Se o britânico tivesse conseguido terminar no pódio, por exemplo, teria saído da etapa com vantagem suficiente sobre o rival que poderia ter mudado a disputa pelo título até Abu Dhabi.

Max Verstappen - Red Bull - Baku - Perez - Azerbaijão
Max Verstappen em ação no GP do Azerbaijão pela F1 (Foto: AFP)

🏎️ Lewis Hamilton na F1 2026
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