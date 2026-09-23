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Lukas Bergmann mira crescimento em novo time na Itália: 'Melhor liga do mundo'

Ponteiro troca Piacenza pelo Volley Prata após perder grande parte da temporada de estreia lesionado

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 16:16
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Lukas Bergmann ergue o punho direito durante comemoração de ponto em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei
Lukas Bergmann comemora ponto em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/Fotoclic/CBV)

Lukas Bergmann terá a chance de recomeçar sua carreira no voleibol italiano em um novo time. Após perder boa parte da temporada de estreia por lesão, o jovem ponteiro voltou às quadras pela Seleção Brasileira, no Campeonato Sul-Americano, e está pronto para reforçar o Volley Prata em 2026/27.

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Recuperado de um edema ósseo na região lombar, Lukas vestirá as cores do atual campeão da segunda divisão da Itália. O time investiu na montagem de um elenco predominantemente jovem para competir na elite, com 10 novos atletas e média de idade de 26,2 anos.

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A mudança de ares acontece depois de o atacante ficar fora de ação por cerca de nove meses. O problema físico sofrido em dezembro do ano passado, quando ainda atuava pelo Piacenza, não só prejudicou seu primeiro ano na Itália, como também o tirou da Liga das Nações (VNL) e impactou sua sequência na Seleção Brasileira.

Passadas as dores, Lukas Bergmann olha para frente e busca ter tempo de quadra suficiente para evoluir seu jogo no que considera a "melhor liga do mundo".

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— Com certeza crescer muito, ajustar alguns pontos durante a temporada inteira, mas tentar jogar o máximo possível numa liga muito qualificada. Talvez a melhor do mundo, a italiana. E poder estar em quadra fazendo o meu melhor e melhorar muito — projetou o jogador de 22 anos, em entrevista ao Lance! após a vitória do Brasil sobre a Argentina por 3 sets a 0, no último domingo (20).

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De volta, Lukas Bergmann ganha oportunidades no Sul-Americano

Lukas Bergmann ataca contra bloqueio duplo em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei
Lukas Bergmann ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Mauricio Val/Fotoclic/CBV)

Em processo de retorno gradual, Lukas Bergmann participou da campanha invicta da Seleção Brasileira no Sul-Americano, que terminou com título e vaga garantida nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Ao todo, o ponteiro disputou três partidas e anotou 12 pontos (11 de ataque e 1 de saque) na competição. O jogador esteve em quadra durante cinco sets contra Chile, Venezuela e Bolívia, única partida em que começou como titular.

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