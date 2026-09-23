Mr. Olympia terá transmissão grátis em 2026; saiba onde assistir
A competição ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro
Depois de uma edição histórica para os brasileiros em 2025, o Mr. Olympia ocorrerá neste fim de semana com um movimento inédito da organização. A competição será transmitida pela plataforma do site de forma gratuita, diferente dos anos anteriores.
Antes, o torneio era transmitido pela plataforma, mas cobrava um pay-per-view que custava cerca de 75 dólares (aproximadamente R$ 400 na cotação da época).
Há duas semanas, as redes sociais do Mr. Olympia divulgaram um vídeo anunciando a transmissão gratuita em 2026. Nele, o presidente da organização, Dan Solomon, explica que a decisão foi tomada por conta dos bons resultados recentes com patrocínios e expositores.
– Quando compartilhei todas as atualizações com Jake [Wood], ele disse: 'Vamos comemorar fazendo a transmissão ao vivo deste ano do Olympia gratuitamente'. E é exatamente isso que vamos fazer – disse Solomon.
Onde assistir o Mr. Olympia em 2026?
Assim como nas temporadas anteriores, o Mr. Olympia de 2026 será transmitido no site da competição. Para acessar as transmissões ao vivo, basta criar um login na página da organização. Acesse o site aqui!
Agenda do Mr. Olympia 2026
Check-in Oficial da Olympia
Quarta-feira, 23/09 — 22:30 (Brasília)
Coletiva de Imprensa da Olympia
Quinta-feira, 24/09 — 16h (Brasília)
Pré-julgamento da Olympia
Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia
Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30
Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia
Pré-julgamento da Olympia
Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais)
Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30
Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)
Seminário dos Campeões
Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)
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