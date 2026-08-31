Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasileiro medalhista olímpico anuncia aposentadoria aos 28 anos

Fernando Scheffer se despede das competições no Troféu José Finkel em São Paulo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 08:40
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Fernando Scheffer (Foto: Satiro Sodré/CBDA)
Fernando Scheffer conquistou o bronze nos 200m livre masculino (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

O Troféu José Finkel será a despedida de Fernando Scheffer das competições. Aos 28 anos, o nadador brasileiro anunciou que deixará a natação competitiva durante o torneio, que acontece em São Paulo entre 31 de agosto e 4 de setembro. Scheffer foi medalhista de bronze nos 200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Embora tenha decidido deixar os campeonatos, Scheffer destacou que não abandonará a natação. A ideia é mudar o foco das disputas para compartilhar, seja na piscina ou no palco, como o esporte pode impactar positivamente na vida de qualquer um.

continua após a publicidade

— Essa decisão não vem com tristeza, muito pelo contrário. Ela vem repleta de orgulho por um propósito entregue e de um sonho agora renovado. O Finkel vai ser a minha despedida do esporte competitivo. Mas não é minha aposentadoria. Vou continuar treinando e, principalmente, continuar impactando as pessoas através do esporte. Agora começo uma nova etapa, onde quero transmitir tudo o que aprendi com esporte de alto rendimento, inspirar mais pessoas e ajudar cada uma delas a encontrar sua versão da medalha olímpica — afirmou.

A medalha de bronze em Tóquio foi o ponto mais alto da carreira de Fernando Scheffer, mas não o único grande resultado construído pelo nadador ao longo dos últimos anos. Dono de marcas expressivas nas provas de 200m e 400m livre, ele também acumulou conquistas em competições mundiais e continentais.

continua após a publicidade

Em 2018, Scheffer fez parte do quarteto brasileiro campeão do revezamento 4x200m livre no Mundial de piscina curta. No ano seguinte, voltou a se destacar no Pan-Americano de Lima, onde conquistou duas medalhas de ouro – nos 200m livre e no 4x200m livre – e uma prata nos 400m livre.

O nadador ainda representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos. Depois do bronze nos 200m livre em Tóquio, voltou à equipe brasileira em Paris 2024, encerrando agora, aos 28 anos, o ciclo como atleta de alto rendimento.

continua após a publicidade
Fernando Scheffer em ação nas Olimpíadas de Tóquio
Fernando Scheffer em ação nas Olimpíadas de Tóquio (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Troféu José Finkel serve como seletiva para Mundial de Natação

O aquecimento para a corrida olímpica de Los Angeles 2028 passa pelo Troféu José Finkel, competição que reúne alguns dos principais nadadores do país em 44 provas ao longo desta semana, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O torneio servirá como seletiva para o Mundial de Natação em piscina curta (25m), que será realizado em dezembro, na China.

Ao todo estão inscritos 441 atletas, 235 no naipe masculino e 192 no feminino, de 59 clubes diferentes. O anfitrião Pinheiros tem a delegação mais numerosa, com 51 participantes registrados. Entenda como classificação funciona aqui.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Guilherme Caribé ficou em quarto nos 100m livre

Mais Esportes

Nadadores olímpicos disputam seletiva para Mundial no Troféu José Finkel

Há 3 horas
Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério

Vôlei

Brasil perde para Itália antes do Pré-Olímpico de vôlei

Há 9 horas
O norueguês Casper Ruud saca na vitória na estreia no Masters 1000 de Montreal

Tênis

US Open 2026: Casper Ruud desiste por lesão; entenda

Há 13 horas
João Vitor Ferreira (na esquerda) foi medalha de prata no histórico Grand Slam de Lausanne (Foto: Instagram)

Lutas

Em Grand Slam inclusivo, Brasil conquista prata no judô adaptado

Há 14 horas
Luan Medeiros venceu o cinturão latino-americano da WBA no Spaten Fight Night 3 (Foto: Inovafoto/Divulgação Spaten)

Lutas

Mel Maia prestigia namorado em título internacional de boxe

Há 15 horas
Momento em que homem atira no carro com os três árbitros de futsal (Foto: Imagens de segurança)

Mais Esportes

Árbitros de futsal sofrem atentado a tiros por jogo infantil

Há 17 horas
Mais LANCE!
Aryna Sabalenka reacts as she plays against Diana Shnaider during their women's quarter final singles match on day 11 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 3, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

US Open 2026: Aryna Sabalenka rebate críticas por novo look

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca cai em ranking da temporada e se afasta do Top-30

Brasil conquistou a medalha de bronze no Mundial sub-17 de vôlei masculino

Bronze no Mundial sub-17 quebra jejum e reacende esperança no vôlei brasileiro

Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Piloto da F1 tem 'bom sinal' para retorno após lesão

Seleção feminina de vôlei do Canadá segura placa com "passagem" para as Olimpíadas de Los Angeles 2028

Canadá é a segunda seleção de vôlei classificada para Los Angeles 2028

Mauricio Shogun e Glover Teixeira se encaram antes de luta no Spaten Fight Night 3

Com Poatan, Glover vence Shogun em duelo de lendas do UFC

luan-medeiros-boxe-mel-maia

Brasileiro vence cinturão latino-americano e mira mundial

Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô

Após vitória, Rafa Silva expõe confiança às Olimpíadas de LA

A líbero Natinha, durante treino do Praia Clube para a final da Superliga Feminina de Vôlei

Namorado de Natinha 'comemora' dispensa da Seleção Brasileira

Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina

De olho no Sul-Americano, Seleção de vôlei bate a Alemanha em estreia na Itália

Lucas Abreu com o troféu de melhor central do Mundial sub-17

Destaque do Brasil, Lucas Abreu é eleito o melhor central do Mundial sub-17

Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira

Shogun x Glover Teixeira no Spaten Fight Night 3: saiba card, horário e onde assistir

Novak Djokovic em treino no US Open

Ex-campeões Djokovic e Medvedev estreiam domingo no US Open