Brasileiro medalhista olímpico anuncia aposentadoria aos 28 anos Fernando Scheffer se despede das competições no Troféu José Finkel em São Paulo

O Troféu José Finkel será a despedida de Fernando Scheffer das competições. Aos 28 anos, o nadador brasileiro anunciou que deixará a natação competitiva durante o torneio, que acontece em São Paulo entre 31 de agosto e 4 de setembro. Scheffer foi medalhista de bronze nos 200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Embora tenha decidido deixar os campeonatos, Scheffer destacou que não abandonará a natação. A ideia é mudar o foco das disputas para compartilhar, seja na piscina ou no palco, como o esporte pode impactar positivamente na vida de qualquer um.

continua após a publicidade

— Essa decisão não vem com tristeza, muito pelo contrário. Ela vem repleta de orgulho por um propósito entregue e de um sonho agora renovado. O Finkel vai ser a minha despedida do esporte competitivo. Mas não é minha aposentadoria. Vou continuar treinando e, principalmente, continuar impactando as pessoas através do esporte. Agora começo uma nova etapa, onde quero transmitir tudo o que aprendi com esporte de alto rendimento, inspirar mais pessoas e ajudar cada uma delas a encontrar sua versão da medalha olímpica — afirmou.

A medalha de bronze em Tóquio foi o ponto mais alto da carreira de Fernando Scheffer, mas não o único grande resultado construído pelo nadador ao longo dos últimos anos. Dono de marcas expressivas nas provas de 200m e 400m livre, ele também acumulou conquistas em competições mundiais e continentais.

continua após a publicidade

Em 2018, Scheffer fez parte do quarteto brasileiro campeão do revezamento 4x200m livre no Mundial de piscina curta. No ano seguinte, voltou a se destacar no Pan-Americano de Lima, onde conquistou duas medalhas de ouro – nos 200m livre e no 4x200m livre – e uma prata nos 400m livre.

O nadador ainda representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos. Depois do bronze nos 200m livre em Tóquio, voltou à equipe brasileira em Paris 2024, encerrando agora, aos 28 anos, o ciclo como atleta de alto rendimento.

continua após a publicidade

Fernando Scheffer em ação nas Olimpíadas de Tóquio (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Troféu José Finkel serve como seletiva para Mundial de Natação

O aquecimento para a corrida olímpica de Los Angeles 2028 passa pelo Troféu José Finkel, competição que reúne alguns dos principais nadadores do país em 44 provas ao longo desta semana, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O torneio servirá como seletiva para o Mundial de Natação em piscina curta (25m), que será realizado em dezembro, na China.

Ao todo estão inscritos 441 atletas, 235 no naipe masculino e 192 no feminino, de 59 clubes diferentes. O anfitrião Pinheiros tem a delegação mais numerosa, com 51 participantes registrados. Entenda como classificação funciona aqui.