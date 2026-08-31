De mentor a amigo: a real relação entre Verstappen e Bortoleto fora da F1 Brasileiro revela detalhes da convivência com o tetracampeão longe das pistas

Gabriel Bortoleto encontrou em Max Verstappen muito mais do que uma referência na Fórmula 1. Antes mesmo de chegar à categoria, o brasileiro já recebia conselhos do tetracampeão mundial e contava com a experiência do holandês para evoluir como piloto. Com o passar dos anos, porém, a relação ultrapassou o automobilismo e os dois se tornaram grandes amigos.

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A proximidade começou em 2021, quando Bortoleto ainda disputava a Fórmula Regional Europeia. Na época, o brasileiro teve contato com o trabalho de Verstappen em simuladores e passou a receber orientações do atual piloto da Red Bull.

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— Em 2021, comecei a colaborar com a Atze pela primeira vez, porque competia no campeonato FRECA com a equipe de Fernando Alonso. Essa equipe, por sua vez, fazia parte da MP Motorsport. Foi assim que acabei no simulador da Atze. Posso dizer que, no começo, ele me pressionava bastante. Era um professor exigente. Mas, sem dúvida, me tornou um piloto melhor. Sou muito grato a ele — contou Bortoleto, em entrevista ao jornal holandês "De Telegraaf".

O primeiro encontro entre os dois fora desse ambiente aconteceu durante um Grande Prêmio em Mônaco. Bortoleto aproveitou a oportunidade para se aproximar de Verstappen e pedir conselhos ao piloto, que rapidamente chamou sua atenção pela maneira como se comportava.

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— Conheci ele pela primeira vez em Mônaco, durante o GP. Fui até ele para pedir conselhos quando o vi andando pelo paddock. Percebi imediatamente o quão autêntico e sincero ele era — afirmou o brasileiro.

Relação foi além da Fórmula 1

A amizade entre os pilotos cresceu também longe dos autódromos. Bortoleto passou a dividir com Verstappen sessões de simulador e videogames e se aproximou do Team Redline, equipe de sim racing do holandês.

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— Fomos criando um vínculo muito bonito. Não apenas com Max, mas com todos do Team Redline. Não importa de onde você vem, nem se é piloto de F1 ou não. Todos nos comportamos da mesma maneira — explicou.

Para o brasileiro, uma das maiores inspirações está na forma como Verstappen lidou com o sucesso. Mesmo depois de conquistar quatro títulos mundiais na elite do automobilismo, Bortoleto acredita que o amigo manteve a mesma personalidade.

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— Max conquistou tantas coisas na carreira, mas continua sendo a mesma pessoa. Isso também é uma inspiração para mim.

Hoje, os dois dividem o grid da Fórmula 1, mas a relação de confiança continua. Segundo o brasileiro, como os pilotos não disputam posições diretamente, a amizade não sofre os desgastes de uma rivalidade dentro da pista. Enquanto Verstappen luta pelas primeiras posições com a Red Bull, Bortoleto está focado no desenvolvimento da Audi e ainda recorre ao holandês quando precisa de ajuda.

— A vantagem é que não somos realmente rivais. Ele corre na frente com a Red Bull. Espero construir um futuro aqui na Audi. Max me ajuda nisso. Posso perguntar absolutamente qualquer coisa a ele — disse.

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Brasil garantido na F1 2027

Para Gabriel Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi. Veja todos os nomes confirmados aqui.

Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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