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Seis lutadores do Brasil são afetados por mudanças no ranking do UFC

Alexia Burguesinha foi a última favorecida pela atualização feita nesta terça (11)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 09:41
Atualizado há 1 minutos
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Burguesinha em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexia Thainara)
Burguesinha em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexia Thainara)

As atualizações do ranking do UFC após o evento do último sábado (8) movimentaram três categorias e alteraram a posição de seis brasileiros. A maior beneficiada foi Alexia Burguesinha, que ganhou quatro posições no peso-palha (até 52,2 kg). Os outros cinco representantes do país perderam espaço em suas respectivas divisões.

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A quarta vitória consecutiva de Burguesinha garantiu a maior subida entre os brasileiros. Após superar Amanda Lemos por decisão unânime no início do card principal, a carioca saltou quatro posições e agora ocupa o oitavo lugar do ranking do UFC. A derrota, por outro lado, fez a paranaense perder três colocações e cair para a 11ª posição.

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Ainda no peso-palha, Amanda Ribas e Denise Gomes também foram afetadas pelas mudanças. As duas perderam uma posição cada: Ribas agora aparece em 13º lugar, enquanto Denise caiu para a 14ª colocação.

No masculino, o peso-leve (até 70,3 kg) também teve alterações importantes. A subida de Quillan Salkilld para a oitava posição empurrou outros nomes para baixo, entre eles Renato Moicano. O brasileiro perdeu uma colocação e deixou o Top 10 da divisão, passando a ocupar o 11º lugar.

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A categoria dos pesos-pesados (até 120,2 kg) teve, mais uma vez, um brasileiro prejudicado pelas mudanças. Valter Walker perdeu uma posição após a ascensão de Aleksandar Rakic e deixou o Top 10 da divisão. O "Caçador de Pés" agora aparece na 11ª colocação.

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Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)
Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

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