Brasileiro ex-campeão do UFC encara promessa dos galos, diz jornalista Deiveson Figueiredo deve enfrentar Payton Talbott, no UFC 322, em outubro deste ano

Deiveson Figueiredo vive uma fase complicada no Ultimate. Após uma sequência de resultados negativos, o ex-campeão dos moscas (até 56,7 kg) terá mais uma oportunidade dentro da organização ainda neste ano. A expectativa é que o brasileiro enfrente Payton Talbott no UFC 322, previsto para acontecer no dia 3 de outubro. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Leo Guimarães.

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O combate contra o veterano aparece como uma grande oportunidade para uma das principais promessas dos galos (até 61,2 kg) se aproximar do Top 10 da categoria. Desde sua estreia no UFC, em 2023, Talbott disputou seis lutas e sofreu apenas uma derrota, justamente para o brasileiro Raoni Barcelos. O último triunfo do norte-americano aconteceu contra o lendário Henry Cejudo, ex-campeão duplo da organização.

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Deiveson, por sua vez, vive um momento diferente do possível adversário. Nas últimas cinco lutas, o ex-campeão registrou quatro derrotas e apenas uma vitória, contra Montel Jackson, no UFC Rio. Além do problema com a balança em janeiro deste ano, o "Deus da Guerra" foi derrotado por Umar Nurmagomedov e Yadong Song em sequência.

A experiência de Deiveson no topo, porém, é inegável. O brasileiro conquistou o cinturão dos moscas em duas oportunidades e, depois de perder o título, decidiu subir de categoria em busca de um novo caminho no UFC. Desde a mudança para os galos, foram quatro vitórias e quatro derrotas.

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Deiveson Figueiredo dando soco em Umar no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

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