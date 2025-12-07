VÍDEO: Alexandre Pantoja quebra o braço e perde cinturão no UFC
Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
A luta co-principal do UFC 323 não foi como os fãs esperavam. Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada deste domingo (7), a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca. Veja os resultados do card completo do UFC 323.
Como foi a luta co-principal do UFC 323?
A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.
Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.
Brasileiros sofrem no card preliminar
A luta de estreia do UFC 323 contou com a vitória de Mairon Santos sobre o tajique Muhammad Naimov por nocaute no terceiro round. No duelo seguinte, o primeiro revés do Brasil. Antônio Trócoli foi finalizado pelo norte-americano Mansur Abdul-Malik ainda no assalto inicial.
O primeiro round voltou a ser um problema para os fãs brasileiros na luta entre Edson Barboza e Jalin Turner. Na luta dos leves, o norte-americano nocauteou o adversário. A última derrota ficou com Karine "Killer" Silva ao ser superado, em decisão unânime dos juízes, pela norte-americana Maycee Barber.
Antes disso, Brunno Ferreira foi o responsável por conquistar a segunda vitória do Brasil no UFC 323. O brasileiro venceu por decisão unânime o italiano Marvin Vettori. Vale destacar que Mairon e Hulk foram os únicos a não bater peso para o evento numerado.
