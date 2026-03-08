Uma atuação de gala pôde ser visto de Charles "do Bronx" Oliveira na madrugada deste domingo (8). Na luta principal do UFC 326, o brasileiro dominou o havaiano Max Holloway e se tornou o mais novo campeão BMF (lutador mais durão) do Ultimate. Assim como o peso-leve, Caio Borralho também confirmou o favoritismo do Brasil na elite do MMA mundial.

Como foi a luta entre Do Bronx e Holloway?

Primeiro round

A luta começou intensa já nos primeiros segundos. Holloway encontrou alguns golpes, mas o brasileiro logo respondeu com fortes chutes na perna e cruzados certeiros. Charles rapidamente levou o adversário para o chão, terreno amplamente conhecido do brasileiro.

Foi apenas uma questão de tempo até Do Bronx conseguir pegar as costas de Max, que defendia as tentativas de finalização. Nem mesmo a posição de guarda impediu que Charles aplicasse pressão com golpes na cabeça. Charles tentava encontrar espaço para finalizar, mas acabou apenas mantendo Max sob controle até o fim do cronômetro.

Segundo round

Assim como no assalto inicial, o plano foi colocado em ação sem muita demora. Primeiro, a trocação intensa e calculada serviu para reduzir a distância para o adversário e, logo depois, a luta foi levada novamente para o chão.

A partir daí, Charles voltou a brilhar. Com domínio completo sobre Holloway, Do Bronx buscava furar a defesa do havaiano para registrar mais uma vitória por finalização. O brasileiro se manteve nas costas do rival pela maior parte do round — chegando a quase nove minutos de controle nessa posição ao fim do segundo assalto.

Terceiro round e quarto round

Dessa vez, os lutadores trabalharam mais o combate em pé, em uma tentativa de Holloway de reverter o cenário desfavorável. Uma bela queda, no entanto, foi aplicada por Charles, e o grappling voltou a ser a principal arma da luta.

O desenvolvimento do terceiro e do quarto round não foi muito diferente dos anteriores, com Do Bronx controlando bem as ações e limitando as respostas do adversário.

Quinto round

Uma mudança aconteceu no último round: Charles errou na tentativa de levar Holloway para o chão. Com isso, o havaiano ficou por cima e conseguiu conectar golpes importantes. Ainda assim, o talento do brasileiro no chão sobressaiu, e logo a posição foi recuperada, assim como o controle da luta.

Faltando cerca de 20 segundos para o fim, Holloway conseguiu enfim sair do domínio de Do Bronx. A rápida trocação final animou os fãs, encerrando um duelo que esteve nas mãos de Charles do início ao apito final.

Brasileiro brilha na luta co-principal do UFC 326

Pouco duelo antes de Do Bronx, Caio Borralho superou o holandês Reinier de Ridder em um duelo bem administrado pelo brasileiro. Sem grandes sustos, a vitória foi confirmado por decisão unânime dos juízes após três rounds disputados. Veja como foi a luta abaixo:

Caio começou a luta com a guarda baixa, mas apostando em um grande volume de chutes para controlar a distância. Em um dos momentos iniciais do combate, um chute nas partes genitais do brasileiro interrompeu a luta e obrigou o árbitro a conceder tempo de recuperação.

Reinier demonstrava confiança na trocação, mas após sentir a força dos golpes de Caio, decidiu mudar a estratégia. Nos minutos finais do primeiro round, o holandês tentou levar a disputa para o chão, mas o brasileiro defendeu bem a investida e manteve o combate em pé.

Caio administrava a distância com maestria e, desde o início do segundo round, encontrou golpes significativos que chegaram a abalar Reinier. O holandês voltou a tentar levar a luta para o chão, mas novamente esbarrou na boa defesa de quedas do brasileiro. Com isso, parte do combate ficou travada na grade, o que não agradou muito a torcida presente em Las Vegas. Mesmo assim, o duelo seguiu equilibrado, com os lutadores alternando ataques em uma disputa bastante estudada.

Diferente dos assaltos anteriores, desta vez foi Caio quem decidiu levar a luta para o chão. A queda bem executada deu vantagem ao brasileiro, que manteve Reinier sob controle na guarda enquanto buscava oportunidades de finalização.

Na segunda metade do round, a trocação voltou a ganhar espaço. Em um confronto entre dois lutadores técnicos, Caio encontrou mais oportunidades para conectar golpes limpos. Ao fim dos três rounds, os juízes deram a vitória por decisão unânime ao brasileiro, que teve o braço levantado no octógono.

Caio Borralho vence Reinier de Ridder no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

