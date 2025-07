Sem espaço no Real Madrid, brasileiro sofre desvalorização de 95% em cinco anos

Cinco anos após ser contratado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Reinier está próximo de encerrar sua passagem pelo Real Madrid. Fora dos planos do clube, o meia-atacante de 23 anos deve ser negociado ainda nesta janela de transferências — e pode até ter o contrato rescindido de forma antecipada, segundo a imprensa espanhola.



📉 Desvalorização milionária

Comprado junto ao Flamengo por cerca de 30 milhões de euros, em janeiro de 2020, Reinier viu sua cotação despencar nos últimos anos. Em junho de 2025, sua avaliação é de apenas 1,5 milhão de euros — uma desvalorização de 95% em relação ao valor pago pelo clube espanhol.

Confira a evolução (ou involução) do valor de mercado de Reinier:

💰 Abril/2020: €22,5 mi

📉 Junho/2021: €16 mi

📉 Junho/2022: €12 mi

📉 Junho/2023: €2 mi

📈 Junho/2024: €3,5 mi

📉 Julho/2025: €1,5 mi

💸 Empréstimos e frustrações

Reinier nunca atuou pelo time principal do Real Madrid. Em vez disso, acumulou quatro empréstimos — com pouco destaque. No Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada, somou minutos escassos e impacto reduzido.

Sua melhor sequência foi no Frosinone, com 1.076 minutos, 3 gols e 2 assistências. Mesmo assim, o clube foi rebaixado na Série A. Já na última temporada, pelo Granada, atuou na segunda divisão espanhola e anotou apenas 1 gol e 4 assistências.

Hoje, Reinier treina separado do elenco e aguarda uma definição. O Real Madrid, sob comando de Xabi Alonso, não planeja utilizá-lo nem mesmo no time B. A diretoria busca uma venda, novo empréstimo ou a rescisão do vínculo, que vai até junho de 2026.

