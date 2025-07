Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes voltou a afirmar nesta segunda-feira (21) que a Prefeitura será responsável pela retirada dos dutos do terreno do Gasômetro onde o Flamengo pretende construir um estádio. Em publicação na rede social "X" (antigo Twitter), ele reforça o compromisso em apoiar qualquer decisão do clube.

— A Prefeitura do Rio continua afirmando que se responsabiliza pela retirada dos dutos. Está tudo certo. O terreno já é do Flamengo. Quem decide o que fazer é o Flamengo. Apoiaremos qualquer decisão — escreveu Paes.

O comentário do prefeito foi em contradição a um post que noticiava susposta decisão da Prefeitura do Rio em se isenta da remoção de dutos. O compromisso já havia sido firmado no ano passado, e o custo da operação é de cerca de R$ 1000 milhões. O Fla, por sua vez, segue analisando projetos para a construção do estádio e contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para ajudar na questão.

Situação do futuro estádio do Flamengo

O Flamengo arrematou em leilão, há cerca de um ano, terreno do Gasômetro por R$ 138.195.000,00. Na época, o clube era comandadao pelo então presidente Rodolfo Landim, e o plano previa a construção do estádio até 2029.

Contudo, após eleições em dezembro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumiu a presidência do Rubro-Negro, e o planejamento da arena vem sendo revisto. Em reunião do Conselho Deliberativo em abril, a atual diretoria acusou a gestão anterior e deixar um desequilíbrio no balanço monetário da instituição e de querer construir o novo estádio 'a qualquer custo'. Além disso, a cúpula rubro-negra vê como "impossível" a finalização da construção até 2029.

No início do ano, Bap foi a São Paulo para reuniões acerca do projeto do estádio, mas nada ainda foi definido. Ainda em abril, o Flamengo contratou três empresas especializadas para dar início às análises técnicas do terreno do Gasômetro para o novo estádio rubro-negro.

Membro da gestão Landim critica atual diretoria do Flamengo

Membro do Conselho Deliberativo do Flamengo e ex-vice-presidente de gabinete de Rodolfo Landim no clube, Diogo Lemos criticou a postura da atual diretoria rubro-negra na condução do projeto do novo estádio. Ele acusa a gestão de "criar narrativas mentirosas" e ser contra a construção.

— Boa, Eduardo Paes! Aliás, tá feio já isso de pessoas da atual gestão do Flamengo o tempo todo jogando contra o estádio, plantando notícia falsa, usando “assessor” extraoficial e milícia digital pra criar narrativas mentirosas — publicou o conselheiro.

— Assume que sempre foi contra, que não vai fazer e para de arrumar desculpas. Quem foi eleito tem prerrogativa pra isso. Ficar fugindo da realidade para evitar o desgaste as vezes é bem pior. Vide o comando do futebol do clube. Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Nem sendo muito bom marketeiro — completou.